Орловский прервал серию из поражений в UFC

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Поединок прошел в Норфолке (штат Вирджиния, США) и завершился победой Орловского единогласным решением судей. После боя белорус сказал, что покинул бы UFC, если бы проиграл.

38-летний уроженец Бобруйска одержал первую победу в шести последних поединках. Всего на его счету 25 побед (20 досрочно) и 14 поражений.