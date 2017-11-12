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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Орловский прервал серию из поражений в UFC

Белорусский боец смешанного стиля, бывший победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский выиграл у бразильца Жуниора Альбини в рамках шоу UFC Fight Night 120. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Поединок прошел в Норфолке (штат Вирджиния, США) и завершился победой Орловского единогласным решением судей. После боя белорус сказал, что покинул бы UFC, если бы проиграл.

38-летний уроженец Бобруйска одержал первую победу в шести последних поединках. Всего на его счету 25 побед (20 досрочно) и 14 поражений.

В другом бою вечера американец Дастин Порье техническим нокаутом в третьем раунде победил соотечественника Энтони Петтиса. Бой был остановлен из-за травмы, которую получил Петтис. Для него это поражение стало пятым в последних семи боях.

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