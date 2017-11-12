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07:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске идет чемпионат Красноярского края по самбо и боевому самбо

В схватках примут участие порядка сотни спортсменов с территории региона.

12 ноября с 14:00 начнутся финальные поединки у мужчин в самых зрелищных категориях — 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Красноярского края для участия в чемпионате Сибирского федерального округа, который состоится в конце декабря. Схватки проходят в Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили (ул. Марковского, 88).

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