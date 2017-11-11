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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Федор Емельяненко встретится с Фрэнком Миром

Вчера, 10 ноября, стало известно, что руководство Bellator намерено провести турнир среди 8 тяжеловесов, который позволит выявить чемпиона.

Участниками турнира станут Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Мэтт Митрион, Рой Нельсон, а также бойцы полутяжёлого веса Райан Бейдер, Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

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Теперь же стало известно, что первым соперником Фёдора Емльяненко станет бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнк Мир, сообщает BJPenn.

«Я буду частью турнира, в котором примут участие восемь человек. Мне позвонили с предложением и я принял его. Мне сказали, что, вероятно, я буду драться с Фёдором Емельяненко. Надеюсь, что это произойдёт в апреле 2018 года. Это грандиозное событие. Думая об этом, я даже не мог заснуть», — заявил Мир.

В последний раз Мир выходил в октагон в марте 2016 года, когда уступил нокаутом Марку Ханту.

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