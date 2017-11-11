Федор Емельяненко встретится с Фрэнком Миром

«Я буду частью турнира, в котором примут участие восемь человек. Мне позвонили с предложением и я принял его. Мне сказали, что, вероятно, я буду драться с Фёдором Емельяненко. Надеюсь, что это произойдёт в апреле 2018 года. Это грандиозное событие. Думая об этом, я даже не мог заснуть», — заявил Мир.