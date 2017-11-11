Российские самбисты завоевали четыре золотые медали во второй день чемпионата мира

Источник: ИТАР-ТАСС

Саян Хертек (весовая категория до 57 кг) в финале победил Акмалидина Каримова из Таджикистана, Аслим Черноскулов (до 100 кг) в решающей схватке оказался сильнее грузина Давита Лориашвили, Рустам Талдиев (боевое самбо, до 62 кг) в финале одолел Орозбека Абтандила Уулу из Киргизии, а Денис Гольцов (боевое самбо, свыше 100 кг) в финале победил Сана Су Ли из Южной Кореи.

Серебряная медаль на счету Юлии Вициной (до 52 кг), которая в решающей схватке уступила Гулбадам Барамуратовой из Туркмении. Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Илья Лебедев (до 74 кг) стали обладателями бронзовых наград.