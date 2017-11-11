Бывший чемпион UFC Андерсон Силва не прошел допинг-тест

Положительный результат дала допинг-проба 42-летнего бойца, сданная 26 октября, забор анализов проводило Американское антидопинговое агентство (USADA). В связи с положительным допинг-тестом его бой на турнире UFC Fight Night в Шанхае против американца Келвина Гастелума, запланированный на 25 ноября, отменен. Организация в настоящее время ищет нового соперника для американца.

Силва является одним из лучших бойцов UFC в средней/ полутяжелой весовых категориях, всего в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор девять успешных защит своего пояса, что является рекордом организации. За карьеру в UFC он 12 раз получал бонус за самую лучшую победу нокаутом, удушающим или болевым приемами.