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12:53 (мск), источник: ТАСС

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва не прошел допинг-тест

ТАСС, 11 ноября. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразилец Андерсон Силва не прошел допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Источник: AP 2017

Положительный результат дала допинг-проба 42-летнего бойца, сданная 26 октября, забор анализов проводило Американское антидопинговое агентство (USADA). В связи с положительным допинг-тестом его бой на турнире UFC Fight Night в Шанхае против американца Келвина Гастелума, запланированный на 25 ноября, отменен. Организация в настоящее время ищет нового соперника для американца.

Силва является одним из лучших бойцов UFC в средней/ полутяжелой весовых категориях, всего в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор девять успешных защит своего пояса, что является рекордом организации. За карьеру в UFC он 12 раз получал бонус за самую лучшую победу нокаутом, удушающим или болевым приемами.

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