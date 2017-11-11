Бывший чемпион UFC Андерсон Силва не прошел допинг-тест
ТАСС, 11 ноября. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразилец Андерсон Силва не прошел
ТАСС, 11 ноября. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразилец Андерсон Силва не прошел
Положительный результат дала
Силва является одним из лучших бойцов UFC в средней/ полутяжелой весовых категориях, всего в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор девять успешных защит своего пояса, что является рекордом организации. За карьеру в UFC он 12 раз получал бонус за самую лучшую победу нокаутом, удушающим или болевым приемами.