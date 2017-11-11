Макгрегор набросился на судью во время шоу Bellator (видео)

Conor McGregor jumps cage to celebrate with teammate Charlie Ward pic.twitter.com/Nw5mckQkrB— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) 10 ноября 2017 г.
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ворвался в октагон, чтобы поздравить с победой соотечественника Чарли Уорд над Полом Редмондом на турнире Bellator 187. Макгрегор прыгнул на победителя и начал обнимать.
Рефери Марк Годдарт оттолкнул ирландца от бойца, после чего произошла потасовка. Охранники не позволили действующему чемпиону UFC в легком весе добраться до судьи.
Conor McGregor jumps cage to celebrate with teammate Charlie Ward pic.twitter.com/Nw5mckQkrB— Conor McGregor News (@ConormcGregor5) 10 ноября 2017 г.