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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Макгрегор набросился на судью во время шоу Bellator (видео)

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ворвался в октагон, чтобы поздравить с победой соотечественника Чарли Уорд над Полом Редмондом на турнире Bellator 187. Макгрегор прыгнул на победителя и начал обнимать.

Рефери Марк Годдарт оттолкнул ирландца от бойца, после чего произошла потасовка. Охранники не позволили действующему чемпиону UFC в легком весе добраться до судьи.

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