Российская самбистка Молчанова не будет останавливаться на трех золотых медалях ЧМ

В финале Молчанова победила Новикову со счетом 3−0. Бронзовыми медалистками стали венесуэльская самбистка Мария Гуэдес и Нодира Гулова из Узбекистана.
«Сегодня я добилась самой долгожданной победы в карьере, хотя у меня и были золотые награды чемпионатов мира 2011 года в Литве и 2013 года в Санкт-Петербурге. Но потом я дважды была “серебряной”, а затем вовсе не пробилась в сборную, — рассказала Молчанова. — Так что, выиграв чемпионат страны и получив право выступить в Сочи, готовилась упорно как никогда. И сейчас на достигнутом останавливаться не буду, я хочу еще раз стать сильнейшей в мире».
Молчанова подчеркнула, что на чемпионате в Сочи в ее весовой категории выступало много титулованных спортсменок, в том числе и чемпионок мира. «В нашем весе собрался настоящий “цветник” — серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Лейла Аббасова из Белоруссии, чемпионка мира — 2015 Мария Гедес из Венесуэлы, украинка Новикова».
Как отметила самбистка, она на своем опыте поняла, что такое для спортсмена выступление на домашнем старте. «Это было очень ответственно в психологическом плане, но теперь я точно знаю, что это правда — домашние стены помогают».
Чемпионат мира по самбо завершится в Сочи 12 ноября.