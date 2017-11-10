Российская самбистка Молчанова не будет останавливаться на трех золотых медалях ЧМ

«Сегодня я добилась самой долгожданной победы в карьере, хотя у меня и были золотые награды чемпионатов мира 2011 года в Литве и 2013 года в Санкт-Петербурге. Но потом я дважды была “серебряной”, а затем вовсе не пробилась в сборную, — рассказала Молчанова. — Так что, выиграв чемпионат страны и получив право выступить в Сочи, готовилась упорно как никогда. И сейчас на достигнутом останавливаться не буду, я хочу еще раз стать сильнейшей в мире».