Россияне Рябов и Немков завоевали золотые медали на чемпионате мира по самбо в Сочи

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Франция1
Уэльс0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Англия0
Германия0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Бельгия1
Мексика0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Польша0
Уругвай0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо Эвеланш1
Оттава Сенаторз2
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
21:00
Украина2
Словакия1
Хоккей. НХЛ
11.11
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
11.11
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.11
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.11
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. Европа
19:30
Канада0
Швеция2
Хоккей. НХЛ
11.11
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. Европа
16:00
Чехия3
Швейцария2
Футбол. Сборные
16:00
Грузия1
Кипр0
Футбол. Сборные
15:00
Япония1
Бразилия3
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Сербия2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Колумбия1
Все события
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии
Федор Емельяненко поборется за пояс чемпиона Bellator
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
22:17 (мск), источник: ТАСС

Россияне Рябов и Немков завоевали золотые медали на чемпионате мира по самбо в Сочи

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Сергей Рябов завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи.

В финале он победил Немата Якубова из Узбекистана со счетом 1−0. Рябов впервые выиграл чемпионат мира. Ранее он дважды становился вторым.

Вадим Немков выиграл в соревновании по боевому самбо в весе до 100 кг. В финале он был сильнее литовца Теодораса Аукстуолиса со счетом 10−0. Россиянин стал двукратным чемпионом мира. Также в его активе золото чемпионата Европы и бронза мирового первенства.

Валерий Сороноков завоевал бронзу в весе до 52 кг. Он стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе одно серебро. Победу в этой весовой категории одержал армянин Тигран Киракосян, в финале он победил действующего чемпиона мира монгола Марала-Эрдэнэ Чимэддоржа (5−1).

Россиянин Байзет Хатхоху завоевал серебро по боевому самбо в весе до 74 кг. В финале он уступил Бекназару Раимкулу из Киргизии со счетом 4−7.

В активе сборной России после первого соревновательного дня шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября.

 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Федор Емельяненко поборется за пояс чемпиона Bellator
Зинедин Зидан признался в любви к России
«Химки» одержали пятую победу в шести матчах Евролиги
Россиянин вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP
Сборная Швеции по хоккею победила канадцев в матче Кубка Карьяла
Англия — Германия: стартовые составы на товарищеский матч
Сборная Сенегала досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь