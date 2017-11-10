Россияне Рябов и Немков завоевали золотые медали на чемпионате мира по самбо в Сочи
ТАСС, 10 ноября. Россиянин Сергей Рябов завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи.
ТАСС, 10 ноября. Россиянин Сергей Рябов завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи.
В финале он победил Немата Якубова из Узбекистана со счетом 1−0. Рябов впервые выиграл чемпионат мира. Ранее он дважды становился вторым.
Вадим Немков выиграл в соревновании по боевому самбо в весе до 100 кг. В финале он был сильнее литовца Теодораса Аукстуолиса со счетом 10−0. Россиянин стал двукратным чемпионом мира. Также в его активе золото чемпионата Европы и бронза мирового первенства.
Валерий Сороноков завоевал бронзу в весе до 52 кг. Он стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе одно серебро. Победу в этой весовой категории одержал армянин Тигран Киракосян, в финале он победил действующего чемпиона мира монгола
Россиянин Байзет Хатхоху завоевал серебро по боевому самбо в весе до 74 кг. В финале он уступил Бекназару Раимкулу из Киргизии со счетом 4−7.
В активе сборной России после первого соревновательного дня шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября.