Россияне Рябов и Немков завоевали золотые медали на чемпионате мира по самбо в Сочи

В финале он победил Немата Якубова из Узбекистана со счетом 1−0. Рябов впервые выиграл чемпионат мира. Ранее он дважды становился вторым.

Вадим Немков выиграл в соревновании по боевому самбо в весе до 100 кг. В финале он был сильнее литовца Теодораса Аукстуолиса со счетом 10−0. Россиянин стал двукратным чемпионом мира. Также в его активе золото чемпионата Европы и бронза мирового первенства.

Валерий Сороноков завоевал бронзу в весе до 52 кг. Он стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе одно серебро. Победу в этой весовой категории одержал армянин Тигран Киракосян, в финале он победил действующего чемпиона мира монгола Марала-Эрдэнэ Чимэддоржа (5−1).

Россиянин Байзет Хатхоху завоевал серебро по боевому самбо в весе до 74 кг. В финале он уступил Бекназару Раимкулу из Киргизии со счетом 4−7.