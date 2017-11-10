Федору Емельяненко дали шанс на реванш
Последний Император примет участие в турнире за титул Bellator вновь может встретиться с Мэттом Митрионом.
Последний Император примет участие в турнире за титул Bellator вновь может встретиться с Мэттом Митрионом.
Президент промоушена Bellator Скотт Кокер объявил о проведении в следующем году «Гран-при» за титул чемпиона в тяжелом весе. Участниками турнира, финал которого запланирован на декабрь-2018, станут восемь человек. Среди них и россиянин Федор Емельяненко, последний раз выходивший в клетку в конце июня в
БОЙ НА ФОНЕ СКАНДАЛОВ
Вроде и немного времени прошло с того боя, но о том, что
Потому новость о том, что Последний Император проведет как минимум еще один бой, выделяется своей спортивностью.
ЧТО ЭТО БУДЕТ
Титул чемпиона Bellator в тяжелом весе вакантен с мая 2016 года, когда этого звания был лишен россиянин Виталий Минаков. И новый чемпион определится не раньше декабря 2018-го.
Кокер решил разыграть титул в формате «Гран-при» с участием восьми бойцов. В том же формате сейчас проходит турнир Всемирной суперсерии бокса — четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Пока неизвестно, когда состоится жеребьевка, будет ли она «слепой» или бойцов по
Кто будет биться за титул Bellator помимо 41-летнего Емельяненко? Список уже известен. Прежде всего, это Мэтт Митрион. Тот самый боец, который нокаутировал Федора.
А еще — бывший чемпион UFC Фрэнк Мир, Рой Нельсон и поднявшиеся из полутяжелого веса Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль, чемпион Bellator Райан Бэйдер и многократный чемпион UFC Чейл Соннен по прозвищу Болтливый Гангстер.
ШАНС НА РЕВАНШ
Зачем это все Емельяненко?
А уж если по ходу «Гран-при» вновь состоится бой Емельяненко — Митрион, было бы крайне интересно. Во всяком случае, этот вариант вполне возможен. Но и другие бои Федора будут интересны. Разговоры о том, что Емельяненко может встретиться с Лавалем или Бэйдером, ходили давно. Однако дальше этих разговоров дело и не пошло. Зачем приглашение Емельяненко организаторам? Последний Император, пусть даже его и нельзя рассматривать как фаворита в бою с любым из участников «Гран-при» — это касса. Россиянин остается соперником, против которого готов выйти любой.
Например, Мир и Соннен даже после боя Емельяненко с Митрионом говорили, что предпочли бы драться с Федором, схватка с которым гарантированно принесет гораздо больший гонорар. Соннен так просто бросил россиянину вызов, заявив, что готов дать тому автограф, если расписаться нужно будет на контракте. Толковать слова о гонорарах можно двояко, но главный факт оба бойца выделили верно. Емельяненко