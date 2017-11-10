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20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федору Емельяненко дали шанс на реванш

Последний Император примет участие в турнире за титул Bellator вновь может встретиться с Мэттом Митрионом.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер объявил о проведении в следующем году «Гран-при» за титул чемпиона в тяжелом весе. Участниками турнира, финал которого запланирован на декабрь-2018, станут восемь человек. Среди них и россиянин Федор Емельяненко, последний раз выходивший в клетку в конце июня в Нью-Йорке.

БОЙ НА ФОНЕ СКАНДАЛОВ

Вроде и немного времени прошло с того боя, но о том, что Емельяненко-старший — действующий боец, многие успели порядком позабыть. Ведь все последние сообщения о Федоре Емельяненко касались в основном его конфликта с братом Александром. Взаимные обвинения следовали одно за другим, но постепенно скандал сошел на нет — в СМИ, во всяком случае. Постепенно утих и спор с Олегом Тактаровым о законности проведения детских боев.

Потому новость о том, что Последний Император проведет как минимум еще один бой, выделяется своей спортивностью. Емельяненко-старший последний раз дрался в конце июня именно в Bellator. Федор подписал с промоушеном контракт на два боя с возможностью проведения третьего. И заявлял, что окончательно завершит карьеру по истечении этого договора. Подавляющее большинство болельщиков были уверены, что тяжелый нокаут, в который Емельяненко отправил американец Мэтт Митрион, заставит Федора объявить о завершении карьеры. Но президент Союза ММА России этого не сделал. А это значит, что при удачном стечении обстоятельств Емельяненко проведет не один, а сразу три боя.

Мэтту МИТРИОНУ Емельяненко проиграл в своем последнем бою. Теперь у него будет шанс на реванш | Источник: AFP 2017

ЧТО ЭТО БУДЕТ

Титул чемпиона Bellator в тяжелом весе вакантен с мая 2016 года, когда этого звания был лишен россиянин Виталий Минаков. И новый чемпион определится не раньше декабря 2018-го.

Кокер решил разыграть титул в формате «Гран-при» с участием восьми бойцов. В том же формате сейчас проходит турнир Всемирной суперсерии бокса — четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Пока неизвестно, когда состоится жеребьевка, будет ли она «слепой» или бойцов по каким-то критериям «посеют». В любом случае, будет интересно. Иначе и быть не может, так как Кокеру удалось договориться с главными бойцами своей серии. Очевидно, что босс Bellator вдохновился успехом Всемирной боксерской серии, и готов воплотить похожий проект в ММА.

Кто будет биться за титул Bellator помимо 41-летнего Емельяненко? Список уже известен. Прежде всего, это Мэтт Митрион. Тот самый боец, который нокаутировал Федора.

А еще — бывший чемпион UFC Фрэнк Мир, Рой Нельсон и поднявшиеся из полутяжелого веса Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль, чемпион Bellator Райан Бэйдер и многократный чемпион UFC Чейл Соннен по прозвищу Болтливый Гангстер.

ШАНС НА РЕВАНШ

Зачем это все Емельяненко? Во-первых, никто не вправе указывать человеку, что ему делать. Тем более тому, кто уже давно всем и все доказал. А, во-вторых, у Федора есть шанс завершить карьеру красиво и еще заработать на своем имени. Даже в случае поражения в первом же бою. Лишь бы это было в равной схватке, а не так, как с Митрионом. Так почему бы этим шансом не воспользоваться?

Чейл СОННЕН уже вызывал Федора Емельяненко на бой | Источник: AFP 2017

А уж если по ходу «Гран-при» вновь состоится бой Емельяненко — Митрион, было бы крайне интересно. Во всяком случае, этот вариант вполне возможен. Но и другие бои Федора будут интересны. Разговоры о том, что Емельяненко может встретиться с Лавалем или Бэйдером, ходили давно. Однако дальше этих разговоров дело и не пошло. Зачем приглашение Емельяненко организаторам? Последний Император, пусть даже его и нельзя рассматривать как фаворита в бою с любым из участников «Гран-при» — это касса. Россиянин остается соперником, против которого готов выйти любой.

Например, Мир и Соннен даже после боя Емельяненко с Митрионом говорили, что предпочли бы драться с Федором, схватка с которым гарантированно принесет гораздо больший гонорар. Соннен так просто бросил россиянину вызов, заявив, что готов дать тому автограф, если расписаться нужно будет на контракте. Толковать слова о гонорарах можно двояко, но главный факт оба бойца выделили верно. Емельяненко по-прежнему интересен. Особенно с учетом того обстоятельства, что этот «Гран-при» станет для Федора последним.

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