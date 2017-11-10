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11:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутские каратисты вернулись с международных соревнований с 30 медалями

Одолеть больше двух тысяч соперников и стать одними из лучших в мире. Такую задачу выполнили иркутские каратисты, которые вернулись с международных соревнований. Какую дисциплину спортсмены называют боями за выживание.

Сегодня Максиму исполнилось 14. И даже в свой день рождения он идёт к новым победам, тренировки — трижды в неделю. А перед поездкой в Румынию, где на первенстве мира по каратэ он взял бронзу, занимался ежедневно. Там понял, мечты сбываются не только под Новый год.

— Раньше у меня была мечта стать призёром мира. Вот она осуществилась. Теперь у меня новая мечта — стать чемпионом. Мира. Чем сильнее твой соперник, тем сильнее становишься ты сам. У меня на соревнованиях было так. Были очень сильные соперники с чёрными поясами, — говорит бронзовый призёр первенства мира по фудокан каратэ Максим Довгополов.

А соперников было больше двух тысяч. 47 стран. Три дня непрерывной борьбы с 9 утра до 9 вечера. На десяти татами одновременно проходил чемпионат Европы по традиционному каратэ, чемпионат мира по Фудокан каратэ и международные соревнования по спортивному каратэ. Иркутск выступил везде — и везде с медалями.

— Впервые за 15 лет появилась медаль в мужском кумитэ по традиционному каратэ. Это очень сложная дисциплина. Как говорят опытные люди, там не то что в медаль попасть, там выжить сложно, в этой категории. Наш Константин Верхозин умудрился выжить и завоевать бронзовую медаль, — говорит директор СК «Фудо-Джитсу» Пётр Неупокоев.

Также в городе Клуж призёрами стали Александр Епешев, Сергей Верницкий и Роман Малов. Последние двое в шести выступлениях пять раз стояли на пьедестале. Иркутяне завоевали первое командное по синхронному ката в спортивной программе. И второе место по эмбу. Всего из Румынии привезли 30 медалей. А уже через две недели иркутян на Кубке России встретит Казань. Ведь чтобы пройти отбор на международные соревнования, турниры пропускать нельзя.

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