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00:32 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по самбо стартует в Сочи

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. В Сочи стартует чемпионат мира по спортивному и боевому самбо, в котором примут участие спортсмены из 93 стран. Это рекордная цифра для мировых чемпионатов в этом виде спорта. Сборная России на турнире будет традиционно представлена сильнейшими спортсменами, завоевавшими право выступить на турнире на национальном чемпионате.

Источник: ИТАР-ТАСС

Победитель общекомандного первенства впервые будет определяться по олимпийской системе, то есть по количеству золотых наград. Решение о новой системе подсчета очков на чемпионате мира в Сочи было принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо в Риге в 2015 году. Ранее суммарное количество очков складывалось из индивидуальных результатов представителей сборных, за золото команда получала 7 баллов, за серебро — 5, за бронзу — 3,5 и так далее.

Как заявил ранее ТАСС главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин, нововведение усложнит россиянам задачу на победу в общем зачете. По его мнению, россиянам, чтобы удержать лидерство в этом виде спорта, необходимо завоевывать как минимум по четыре золотые награды в каждом виде.

Россию на домашнем чемпионате мира представят Валерий Сороноков (52 кг), Саян Хертек (57 кг), Владимир Балыков (68 кг), Илья Лебедев (74 кг), Сергей Рябов (90 кг), Альсим Черноскулов (100 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг) в спортивном самбо. В сборную по боевому самбо вошли Родион Асканаков (52 кг), Мухтар Гамзаев (57 кг), Рустам Талдиев (62 кг), Данила Воеводин (68 кг), Байзет Хатхоху (74 кг), Алексей Иванов (82 кг), Вячеслав Василевский (90 кг), Вадим Немков (100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг).

Женскую сборную России по боевому самбо представят Мария Молчанова (48 кг), Юлия Вицина (52 кг), Татьяна Казенюк (56 кг), Ольга Митина (60 кг), Екатерина Оноприенко (64 кг), Марина Мохнаткина (68 кг), Татьяна Зенченко (72 кг), Наталья Казанцева (80 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 80 кг).

В соревнованиях впервые примут участие самбисты Китая, Египта, Кот-д’Ивуара, Сент-Люсии, Гонконга и Бангладеш.

«Почувствуй себя самбистом»

Оргкомитет турнира приготовил для зрителей турнира насыщенную культурную программу. Так, например, каждый желающий сможет в специальной фотозоне сфотографироваться в самбистской куртке с медалью, после чего получить моментальное фото. Самый везучий в викторине для болельщиков получит право пообедать с четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко, а также станет обладателем куртки с автографом спортсмена.

В рамках чемпионата в ледовом дворце спорта «Айсберг» пройдет выставка, посвященная развитию самбо в России и в мире. Вход на соревнования будет бесплатным. Билеты начали распространяться с 1 ноября в кассах ледового дворца спорта «Айсберг».

Прямая трансляция всех схваток чемпионата мира по самбо пройдет на сайте Международной федерации самбо (ФИАС). Финальные поединки будут показаны телекомпаниями около 20 стран мира.

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