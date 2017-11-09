Уайт: Решение о возвращении Макгрегора в UFC может быть принято до конца недели

Источник: Reuters

Турнир UFC-219 состоится 30 декабря в Лас-Вегасе.

«Сейчас мы работаем над этим (над главным событием UFC-219). До конца недели все должно быть решено», — заявил Уайт, которого цитирует Los Angeles Times.

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Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе. На вопрос о возможном возвращении ирландца в UFC 30 декабря Уайт ответил: «Да, это возможно. Макгрегор сам хочет провести бой до конца года. Посмотрим».

В августе ирландец после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в бою по правилам бокса заявил, что продолжит выступать в MMA. Но в начале ноября Макгрегор уже уточнил, что готов вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат на условиях совместного промоушена.