Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
8.11
Швейцария2
Канада3
Хоккей. Европа
8.11
Швеция5
Чехия3
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Сборная России по хоккею проведет первый матч в Евротуре
Каннаваро возглавил китайский клуб, в котором уже работал
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Уайт: Решение о возвращении Макгрегора в UFC может быть принято до конца недели

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Утверждение главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC-219, в котором может состояться возвращение ирландца Конора Макгрегора, должно быть принято до конца текущей недели, заявил президент UFC Дана Уайт.

Источник: Reuters

Турнир UFC-219 состоится 30 декабря в Лас-Вегасе.

«Сейчас мы работаем над этим (над главным событием UFC-219). До конца недели все должно быть решено», — заявил Уайт, которого цитирует Los Angeles Times.

Читайте также
Конор МакГрегор рассказал, сколько он зарабатывает в месяц вне боев

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе. На вопрос о возможном возвращении ирландца в UFC 30 декабря Уайт ответил: «Да, это возможно. Макгрегор сам хочет провести бой до конца года. Посмотрим».

В августе ирландец после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в бою по правилам бокса заявил, что продолжит выступать в MMA. Но в начале ноября Макгрегор уже уточнил, что готов вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат на условиях совместного промоушена.

Одним из возможных соперников ирландца, в случае его возвращения в UFC, является временный чемпион американец Тони Фергюсон.

Родченков давал российским спортсменам допинг, а потом уничтожил пробы
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Команды из разных частей света разыграют еще 6 путевок на ЧМ
Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня НХЛ
Каннаваро возглавил китайский клуб, в котором уже работал
Сборная России по хоккею проведет первый матч в Евротуре
Аленичев буксует, Тихонов — уже третий: обзор 22-го тура ФНЛ
Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче Кубка Карьяла
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь