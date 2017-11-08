Сборная Казахстана по ММА отправляется на чемпионат мира

Мужчины от Казахстана выступят в весовых категориях:

— до 56,7 кг — чемпион Азии Ерназ Мусабек (Астана) и бронзовый призер чемпионата Казахстана Дастан Жакыпбеков (Алматинская область);

— до 61,2 кг — вице-чемпион Казахстана Джетписов Динислам (Караганда) и чемпион Азии Олжас Молдагалиев (Атырау);

— до 65,8 кг — чемпион Казахстана Мерей Жубанов (Караганда) и серебряный призер чемпионата Азии Бекзат Жасия (Южно-Казахстанская область);

— до 70,3 кг — серебряный призер чемпионата Азии Неймат Асадов (Караганда) и Дархан Жумабай (Акмолинская область);

— до 77,1 кг — чемпион Азии Жан Кенжебаев (Алматы) и бронзовый призер чемпионата Казахстана Махир Алиев (Астана);

— до 83,9 кг — бронзовый призер чемпионата Азии Мейрамбек Демеубаев (Астана) и бронзовый призер чемпионата Казахстана Мади Досмухаметов (Алматинская область)

— до 93 кг — бронзовый призер чемпионатов Азии и Европы Кудайберген Толеубаев (Караганда).



«Этот чемпионат мира станет самым масштабным за всю историю, такой высокой конкуренции не было прежде. В этом году, благодаря государственной поддержке, на чемпионат мира мы везем два состава почти во всех весовых категориях. На данный момент спортсмены проходят завершающий этап учебно-тренировочных сборов, где присутствует весь тренерский штаб под руководством главного тренера Баяна Маратовича Жангалова. Такой комплексный подход к тренировочному процессу обязательно позволит нашим спортсменам достойно представить страну в чемпионате. Надеемся, по традиции сборная Казахстана покажет отличные результаты», — поделился первый вице-президент федерации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов.



Чемпионат мира по ММА проходит под эгидой международной федерации ММА (IMMAF) в рамках недели смешанных единоборств, кульминацией которой станет международный профессиональный турнир «Brave».



Во время делового визита в Казахстан CEO IMMAF господин Дензайн Уайт посетил тренировочную базу и высоко оценил условия и уровень подготовки спортсменов национальной сборной. Также он провел ряд встреч с высшим спортивным руководством страны в лице Генерального секретаря НОК РК Данияра Рустэмовича Абулгазина, Генерального директора НОК РК Серика Сеитовича Каскабасова и вице-министра культуры и спорта РК Сакена Жунусбековича Мусайбекова.



Во время беседы со спортсменами, Дензайн Уайт пожелал нашим спортсменам завоевать все золото чемпионата мира. Члены сборной настроены решительно и намерены достойно представить странц на мировом первенстве.