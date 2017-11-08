Сборная Казахстана по ММА отправляется на чемпионат мира
11 ноября национальная сборная Казахстана по ММА отправится на чемпионат мира, который пройдет с 12 по 19 ноября в столице Бахрейна, городе Манаме. Этот чемпионат собрал рекордное количество
11 ноября национальная сборная Казахстана по ММА отправится на чемпионат мира, который пройдет с 12 по 19 ноября в столице Бахрейна, городе Манаме. Этот чемпионат собрал рекордное количество
Казахстан на чемпионате мира представят 15 членов сборной.
Впервые на чемпионате мира Казахстан будет представлен в женском дивизионе: в весовой категории до 52,2 кг серебряная чемпионка Азии по ММА, алматинка Аян Турсын и в весовой категории до 56,7 кг и перспективная спортсменка из Талдыкоргана Гульмира Нугманова.
Мужчины от Казахстана выступят в весовых категориях:
— до 56,7 кг — чемпион Азии Ерназ Мусабек (Астана) и бронзовый призер чемпионата Казахстана Дастан Жакыпбеков (Алматинская область);
— до 61,2 кг —
— до 65,8 кг — чемпион Казахстана Мерей Жубанов (Караганда) и серебряный призер чемпионата Азии Бекзат Жасия (Южно-Казахстанская область);
— до 70,3 кг — серебряный призер чемпионата Азии Неймат Асадов (Караганда) и Дархан Жумабай (Акмолинская область);
— до 77,1 кг — чемпион Азии Жан Кенжебаев (Алматы) и бронзовый призер чемпионата Казахстана Махир Алиев (Астана);
— до 83,9 кг — бронзовый призер чемпионата Азии Мейрамбек Демеубаев (Астана) и бронзовый призер чемпионата Казахстана Мади Досмухаметов (Алматинская область)
— до 93 кг — бронзовый призер чемпионатов Азии и Европы Кудайберген Толеубаев (Караганда).
«Этот чемпионат мира станет самым масштабным за всю историю, такой высокой конкуренции не было прежде. В этом году, благодаря государственной поддержке, на чемпионат мира мы везем два состава почти во всех весовых категориях. На данный момент спортсмены проходят завершающий этап
Чемпионат мира по ММА проходит под эгидой международной федерации ММА (IMMAF) в рамках недели смешанных единоборств, кульминацией которой станет международный профессиональный турнир «Brave».
Во время делового визита в Казахстан CEO IMMAF господин Дензайн Уайт посетил тренировочную базу и высоко оценил условия и уровень подготовки спортсменов национальной сборной. Также он провел ряд встреч с высшим спортивным руководством страны в лице Генерального секретаря НОК РК Данияра Рустэмовича Абулгазина, Генерального директора НОК РК Серика Сеитовича Каскабасова и
Во время беседы со спортсменами, Дензайн Уайт пожелал нашим спортсменам завоевать все золото чемпионата мира. Члены сборной настроены решительно и намерены достойно представить странц на мировом первенстве.