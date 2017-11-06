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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Боец ММА вырубил соперника невероятным ударом в прыжке

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тай-Ван Клакстон отметился красивой победой в предварительном карде турнира Bellator 186, прошедшего в минувший уйк-энд в Пенсильвании.

В своем дебютном поединке в клетке 24-летний уроженец Огайо вырубил своего соотечественника Джонни Бонилла-Боумана уже в первом раунде. На отметке 1,29 минуты Клакстон в прыжке попал коленом четко в лицо сопернику, отправив того в глубокий нокаут. Судья без промедления остановил поединок.

Многие фанаты смешанных единоборств уже успели назвать данный удар одним из главных кандидатов на звание «Нокаут года».

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