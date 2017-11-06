История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Боец ММА вырубил соперника невероятным ударом в прыжке
Американский боец смешанных единоборств (ММА)
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Американский боец смешанных единоборств (ММА)
В своем дебютном поединке в клетке 24-летний уроженец Огайо вырубил своего соотечественника Джонни
Многие фанаты смешанных единоборств уже успели назвать данный удар одним из главных кандидатов на звание «Нокаут года».