Конор МакГрегор рассказал, сколько он зарабатывает в месяц вне боев
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор ответил на вопрос о возможной карьере в политике и поведал о том, сколько зарабатывает вне боев, сообщает Tofight.ru.
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор ответил на вопрос о возможной карьере в политике и поведал о том, сколько зарабатывает вне боев, сообщает Tofight.ru.
«Я смотрю на политиков — почти всех их ненавидят, и я не хочу быть в таком положении. Я люблю помогать людям и делать свое дело там, где я нахожусь. Я сам себе президент, мне не нужно заниматься политикой. Чтобы я не сказал или не сделал — это распространяется повсюду. Если я делаю
Какова бы была моя цель для погружения в политику? Насколько это прибыльно? Сколько зарабатывает политик? 100 тысяч долларов в год? Я зарабатываю полмиллиона долларов в месяц, и это отдельный доход, неимеющий ничего общего с боями. Я счастлив быть там, где я есть, я сам себе президент, — заявил МакГрегор.
Напомним, что свой последний поединок МакГрегор провел против американца Флойда