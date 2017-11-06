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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Конор МакГрегор рассказал, сколько он зарабатывает в месяц вне боев

Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор ответил на вопрос о возможной карьере в политике и поведал о том, сколько зарабатывает вне боев, сообщает Tofight.ru.

Источник: AP 2017

«Я смотрю на политиков — почти всех их ненавидят, и я не хочу быть в таком положении. Я люблю помогать людям и делать свое дело там, где я нахожусь. Я сам себе президент, мне не нужно заниматься политикой. Чтобы я не сказал или не сделал — это распространяется повсюду. Если я делаю что-то хорошее — это будет везде. Если я делаю что-то плохое — это будет везде. Я должен использовать свою силу и свое сильное положение, чтобы делать хорошие вещи.

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Какова бы была моя цель для погружения в политику? Насколько это прибыльно? Сколько зарабатывает политик? 100 тысяч долларов в год? Я зарабатываю полмиллиона долларов в месяц, и это отдельный доход, неимеющий ничего общего с боями. Я счастлив быть там, где я есть, я сам себе президент, — заявил МакГрегор.

Напомним, что свой последний поединок МакГрегор провел против американца Флойда Мейвезера-младшего по правилам бокса. Поединок состоялся утром 27 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Мейвезер победил МакГрегора в десятом раунде техническим нокаутом. Ранее сообщалось, что МакГрегор за этот бой получит около 130 миллионов долларов с учетом бонусов. Совокупная прибыль Мейвезера может достичь 400 миллионов долларов.

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