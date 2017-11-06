Конор МакГрегор рассказал, сколько он зарабатывает в месяц вне боев

«Я смотрю на политиков — почти всех их ненавидят, и я не хочу быть в таком положении. Я люблю помогать людям и делать свое дело там, где я нахожусь. Я сам себе президент, мне не нужно заниматься политикой. Чтобы я не сказал или не сделал — это распространяется повсюду. Если я делаю что-то хорошее — это будет везде. Если я делаю что-то плохое — это будет везде. Я должен использовать свою силу и свое сильное положение, чтобы делать хорошие вещи.