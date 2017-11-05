Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217
Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полячка Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полячка Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Главное шоу прошло в ночь на воскресенье, 5 ноября, в
В основном карде турнира прошли еще два поединка. Американец Стивен Томпсон, выступающий в полусредней категории, победил соотечественника Хорхе Масвидаля по решению судей, а бразилец Паоло Коста нокаутировал бывшего чемпиона UFC Джонни Хендрикса (США) во втором раунде.