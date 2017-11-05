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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217

Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полячка Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Главное шоу прошло в ночь на воскресенье, 5 ноября, в Нью-Йорке. Гарбрандт проводил защиту пояса в легчайшем весе против соотечественника Ти Джея Диллашоу и проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Енджейчик в бою за звание чемпионки в минимальном весе была нокаутирована американкой Роуз Намаюнас в первом раунде. Биспинга, чемпиона в средней категории, «задушил» канадец Жорж Сент-Пьера.

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В основном карде турнира прошли еще два поединка. Американец Стивен Томпсон, выступающий в полусредней категории, победил соотечественника Хорхе Масвидаля по решению судей, а бразилец Паоло Коста нокаутировал бывшего чемпиона UFC Джонни Хендрикса (США) во втором раунде.

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