Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217

Главное шоу прошло в ночь на воскресенье, 5 ноября, в Нью-Йорке. Гарбрандт проводил защиту пояса в легчайшем весе против соотечественника Ти Джея Диллашоу и проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Енджейчик в бою за звание чемпионки в минимальном весе была нокаутирована американкой Роуз Намаюнас в первом раунде. Биспинга, чемпиона в средней категории, «задушил» канадец Жорж Сент-Пьера.