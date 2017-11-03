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15:19 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь на ЧМ по кикбоксингу представят 25 спортсменов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет 6—11 ноября в Будапеште, Беларусь представят 25 спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств Михаил Степанов отметил, что в этом году белорусские спортсмены не принимали участие в Кубке мира, однако за месяц до мирового форума провели тренировочный сбор, работа велась как централизованно, так и в клубах. Наставник добавил, что за медали чемпионата мира сразятся много молодых белорусских спортсменов, которые еще не участвовали в соревнованиях такого уровня.

В национальной команде будут представлены и именитые бойцы — Елена Лешкевич, Вероника Домбровская и Владислав Синицкий.

В соревнованиях примут участие более 1,5 тыс. спортсменов из 65 стран.

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