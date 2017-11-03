Беларусь на ЧМ по кикбоксингу представят 25 спортсменов
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет
Главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств Михаил Степанов отметил, что в этом году белорусские спортсмены не принимали участие в Кубке мира, однако за месяц до мирового форума провели тренировочный сбор, работа велась как централизованно, так и в клубах. Наставник добавил, что за медали чемпионата мира сразятся много молодых белорусских спортсменов, которые еще не участвовали в соревнованиях такого уровня.
В национальной команде будут представлены и именитые бойцы — Елена Лешкевич, Вероника Домбровская и Владислав Синицкий.
В соревнованиях примут участие более 1,5 тыс. спортсменов из 65 стран.