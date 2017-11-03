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10:28 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Махачев проведет бой против бразильца Тибау на турнире UFC в январе

ТАСС, 3 ноября. Россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Глейсоном Тибау в весовой категории до 70 кг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 220, который пройдет 20 января 2018 года в Бостоне. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

В своем последнем поединке 11 февраля Махачев победил американца Ника Ленца.

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На счету 26-летнего Махачева 14 побед (8 — досрочно) и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). В апреле 2016 года Американское антидопинговое агентство (USADA) временно отстранило Махачева от боев после обнаружения в его допинг-пробе мельдония. Позднее отстранение было снято.

Тибау последний раз выходил в октагон в ноябре 2015 года — против американца Абеля Трухильо, которого он победил удушающим приемом. Позднее результат боя был аннулирован, так как Тибау в декабре 2015 года провалил допинг-тест на эритропоэтин. В феврале 2016 года бразилец признался, что употреблял запрещенные вещества и был дисквалифицирован на 20 месяцев. За свою карьеру в ММА он одержал 33 победы (17 — досрочно) и потерпел 12 поражений.

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