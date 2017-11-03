Глава UFC уверен, что сможет договориться с Макгрегором по поводу его возвращения

В четверг Макгрегор заявил, что не выйдет в октагон на бой, пока не станет совладельцем UFC. Ранее Уайт сообщил, что проведет переговоры с ирландцем о продаже ему части акций, добавив, что это, возможно, единственный способ удержать Макгрегора в промоушне.
«Когда мы ведем переговоры с Макгрегором, он всегда любит делать подобные сумасшедшие вещи. Но мы всегда с ним в итоге заключаем сделки. С Макгрегором легко вести дела, мы договоримся и в этот раз», — заявил Уайт.
UFC основан в 1993 году. В июле 2016 года он был продан группе компаний во главе со спортивным медийным агентством WME-IMG за $4 млрд, став самой дорогой спортивной организацией в истории. Уайту принадлежит около 10% акций компании.
Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — более $3,5 млн. 27 августа Макгрегор потерпел поражение в бою по правилам бокса от американского боксера Флойда Мэйуэзера в Лас-Вегасе, за этот поединок ирландец получил как минимум $30 млн.