Глава UFC уверен, что сможет договориться с Макгрегором по поводу его возвращения

Источник: AFP 2017

В четверг Макгрегор заявил, что не выйдет в октагон на бой, пока не станет совладельцем UFC. Ранее Уайт сообщил, что проведет переговоры с ирландцем о продаже ему части акций, добавив, что это, возможно, единственный способ удержать Макгрегора в промоушне.

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«Когда мы ведем переговоры с Макгрегором, он всегда любит делать подобные сумасшедшие вещи. Но мы всегда с ним в итоге заключаем сделки. С Макгрегором легко вести дела, мы договоримся и в этот раз», — заявил Уайт.

UFC основан в 1993 году. В июле 2016 года он был продан группе компаний во главе со спортивным медийным агентством WME-IMG за $4 млрд, став самой дорогой спортивной организацией в истории. Уайту принадлежит около 10% акций компании.