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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

Макгрегор готов вернуться в UFC на условиях совместного промоушена

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что готов вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на условиях совместного промоушена.

Источник: Reuters

Макгрегор в августе после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в боксерском бою заявил, что продолжит выступать в MMA. На бой Макгрегора и Мэйуэзера-младшего было реализовано чуть более 13 тысяч билетов, от продажи которых было собрано более 55 миллионов долларов. Сумма от продажи телетрансляций превысила 80 миллионов долларов, а гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов.

«Сейчас мы находимся на стадии переговоров (с UFC). Они должны соблазнить меня. Я хочу справедливости, хочу доход от телетрансляций. Я хочу стать партнером и промоутером» — сказал на тему своего возвращения в UFC Макгрегор, слова которого приводит MMAfighting.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.

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