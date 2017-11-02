Макгрегор готов вернуться в UFC на условиях совместного промоушена

Макгрегор в августе после поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в боксерском бою заявил, что продолжит выступать в MMA. На бой Макгрегора и Мэйуэзера-младшего было реализовано чуть более 13 тысяч билетов, от продажи которых было собрано более 55 миллионов долларов. Сумма от продажи телетрансляций превысила 80 миллионов долларов, а гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов.