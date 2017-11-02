Макгрегор готов вернуться в UFC на условиях совместного промоушена
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Макгрегор в августе после поражения от американца Флойда
«Сейчас мы находимся на стадии переговоров (с UFC). Они должны соблазнить меня. Я хочу справедливости, хочу доход от телетрансляций. Я хочу стать партнером и промоутером» — сказал на тему своего возвращения в UFC Макгрегор, слова которого приводит MMAfighting.
Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.