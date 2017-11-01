Мейвезер и трое «макгрегоров»
Чемпион UFC Конор Макгрегор хочет провести бой с американским боксером Флойдом Мейвезером по правилам смешанных единоборств.
Чемпион UFC Конор Макгрегор хочет провести бой с американским боксером Флойдом Мейвезером по правилам смешанных единоборств.
Флойд Мейвезер никогда не был идиотом. Да, он высокомерный засранец, сидящий на куче денег, которого никто не любит, но Флойд зарабатывает миллионы там, где большинство прозябает в нищете и безвестности. Он считается лучшим из лучших не потому, что его невозможно победить, а потому, что он устанавливает свои собственные правила игры, а эти новые правила приносят ему деньги.
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА.
Как бой с Конором Макгрегором. И вот Конор вызывает его на реванш — по правилам ММА… Первый бой, по правилам бокса, он выиграл вызывающе легко. Впрочем, реванш так же легко заберет Макгрегор. Я даже скажу вам, как это будет выглядеть: сначала несколько лоукиков, от которых Флойд начнет хромать, затем удары в голову в 4-унциевых перчатках, которые Конору привычнее и оставляют более заметные повреждения, а в финале раз — и Флойду отрывают руку или берут его на удушающий.
И если вы спросите меня, зачем это может понадобиться мультимиллионеру, который ночи проводит в собственном
Так вот, единственный шанс на то, что Флойд согласится дать реванш по правилам ММА — только при условии, что ему будет гарантирован выставочный бой по ОСОБЫМ правилам — скажем, без
В любом случае, Флойд пока ничего не комментирует, а только смеется.
ОСОБАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
Но я предлагаю реально смотреть на вещи. Вчера, когда вышли эти новости, ведь был Хэллоуин. Боюсь, что это был не Конор Макгрегор, а
Один пообещал бой в UFC с Тони Фергюсоном или завершение трилогии Нейтом Диасом. В Бостоне. Ирландцы аплодировали.
Второй говорил всем про бой с Флойдом по ММА или с Полом Малиньяджи по боксу. Должно быть, при этом хохотал как ненормальный.
Третий бородатый лепрекон, видимо, был еще более безумен и обещал поехать в Грозный или Махачкалу драться с Хабибом Нурмагомедовым. Его решили вообще не выдавать в эфир.
Примерно в таком сюрреалистическом мире, где возможно все и одновременно ничего — и вынуждены обитать фанаты ММА и Конора Макгрегора. Примерно там же находится и бессменный управляющий UFC Дана Уайт, обещающий запустить серию боев по профессиональному боксу. Впрочем, у UFC не хватает звезд, чтобы продавать PPV в своем спорте — Конор пока единственный в своем роде — а здесь им придется подписывать боксеров, именитых бойцов, причем переплачивая выше рынка. Тогда промоушен постигнут те же проблемы, что начались у PBC Эла Хэймона, который тоже хотел свою боксерскую лигу, тоже платил выше рынка — и уже третий год теряет деньги. Теперь он отпускает людей, аннулирует контракты, и сохраняет самые ценные активы, вроде Деонтея Уайлдера.
Пойти по этому пути — это превратить UFC в оприходованный для экспериментов с биологическим оружием остров Грюинард в Шотландии. Туда во время Второй Мировой завезли овец, а затем скинули бомбу со спорами сибирской язвы. А теперь там ни овец, ни язвы — только ветер.