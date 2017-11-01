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23:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мейвезер и трое «макгрегоров»

Чемпион UFC Конор Макгрегор хочет провести бой с американским боксером Флойдом Мейвезером по правилам смешанных единоборств.

Источник: Спорт-Экспресс

Флойд Мейвезер никогда не был идиотом. Да, он высокомерный засранец, сидящий на куче денег, которого никто не любит, но Флойд зарабатывает миллионы там, где большинство прозябает в нищете и безвестности. Он считается лучшим из лучших не потому, что его невозможно победить, а потому, что он устанавливает свои собственные правила игры, а эти новые правила приносят ему деньги.

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ОСОБЫЕ ПРАВИЛА.

Как бой с Конором Макгрегором. И вот Конор вызывает его на реванш — по правилам ММА… Первый бой, по правилам бокса, он выиграл вызывающе легко. Впрочем, реванш так же легко заберет Макгрегор. Я даже скажу вам, как это будет выглядеть: сначала несколько лоукиков, от которых Флойд начнет хромать, затем удары в голову в 4-унциевых перчатках, которые Конору привычнее и оставляют более заметные повреждения, а в финале раз — и Флойду отрывают руку или берут его на удушающий.

И если вы спросите меня, зачем это может понадобиться мультимиллионеру, который ночи проводит в собственном стрип-клубе, инвестирует в криптовалюты и скупает украшенные бриллиантами часы и суперкары быстрее, чем они появляются в продаже, я не смогу вам ответить. От скуки? От самоуверенности? Флойд Мейвезер как раз всегда славился тем, что просчитывал каждый свой шаг, а затем следующие два, и только потом принимал какое-то решение. Чаще всего — верное.

Так вот, единственный шанс на то, что Флойд согласится дать реванш по правилам ММА — только при условии, что ему будет гарантирован выставочный бой по ОСОБЫМ правилам — скажем, без лоу-киков и ударов локтями — и еще то, что третий бой он с ирландцем проведет по правилам про-рестлинга и ему дадут кастет и стремянку.

В любом случае, Флойд пока ничего не комментирует, а только смеется.

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ОСОБАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Но я предлагаю реально смотреть на вещи. Вчера, когда вышли эти новости, ведь был Хэллоуин. Боюсь, что это был не Конор Макгрегор, а кто-то, в него переодетый. Возможно, даже как минимум трое «макгрегоров» — и все говорили о разном.

Один пообещал бой в UFC с Тони Фергюсоном или завершение трилогии Нейтом Диасом. В Бостоне. Ирландцы аплодировали.

Второй говорил всем про бой с Флойдом по ММА или с Полом Малиньяджи по боксу. Должно быть, при этом хохотал как ненормальный.

Третий бородатый лепрекон, видимо, был еще более безумен и обещал поехать в Грозный или Махачкалу драться с Хабибом Нурмагомедовым. Его решили вообще не выдавать в эфир.

Примерно в таком сюрреалистическом мире, где возможно все и одновременно ничего — и вынуждены обитать фанаты ММА и Конора Макгрегора. Примерно там же находится и бессменный управляющий UFC Дана Уайт, обещающий запустить серию боев по профессиональному боксу. Впрочем, у UFC не хватает звезд, чтобы продавать PPV в своем спорте — Конор пока единственный в своем роде — а здесь им придется подписывать боксеров, именитых бойцов, причем переплачивая выше рынка. Тогда промоушен постигнут те же проблемы, что начались у PBC Эла Хэймона, который тоже хотел свою боксерскую лигу, тоже платил выше рынка — и уже третий год теряет деньги. Теперь он отпускает людей, аннулирует контракты, и сохраняет самые ценные активы, вроде Деонтея Уайлдера.

Пойти по этому пути — это превратить UFC в оприходованный для экспериментов с биологическим оружием остров Грюинард в Шотландии. Туда во время Второй Мировой завезли овец, а затем скинули бомбу со спорами сибирской язвы. А теперь там ни овец, ни язвы — только ветер.

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