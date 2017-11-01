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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Можем повторить: Макгрегор снова бросил вызов Мейвезеру

Главный скандалист ММА Конор Макгрегор жаждет реванша с непобежденным Флойдом Мейвезером. Теперь — по правилам смешанных единоборств.

Источник: AFP 2017

Всего два с небольшим месяца прошло с того момента, как в Лас-Вегасе состоялся бой между самыми популярными бойцами современности. Обладатель двух чемпионских титулов UFC, самой мощной организации в мире смешанных единоборств, бросил вызов одному из лучших боксеров современности. Поединок Макгрегора и Мейвезера называли «боем века». Он оправдал этот статус с точки зрения прибылей организаторов, доходов спортсменов, околоспортивной шумихи и количества звезд на трибунах. А вот со спортивной точки зрения зрелище оказалось так себе. И вот теперь есть вероятность, что нас ждет вторая серия.

Конор МАКГРЕГОР | Источник: Reuters

ЧТО ПРОИЗОШЛО

На встрече с фанатами в Глазго скандалист Макгрегор привычно не стеснялся в выражениях и заявил:

— Больше всего раздражает, что этот маленький засранец завершил карьеру. Если бы мы встретились еще раз, даже на ринге по правилам бокса, я бы победил. Ему пришлось полностью пересмотреть свой подход. Я усвоил уроки, и в следующем бое воспользовался бы этим. Но возможно, у меня еще будет шанс. Мейвезер перед нашей встречей сам говорил о том, что следующим шагом должен быть поединок по правилам ММА. И если он еще этого хочет, давайте! Хотел бы я посмотреть, как он придет в мой мир и получит. Я сделал свой шаг и заработал уважение по ту сторону. Теперь его очередь.

Помимо этих слов, которые уже назвали официальным вызовом Мейвезеру, Конор допустил вероятность боя с бывшим спарринг-партнером Поли Малиньяджи. Экс-чемпион мира летом со скандалом покинул лагерь ирландца, а позже устраивал с ним публичные перепалки. Макгрегор предложил Малиньяджи бой — тоже по правилам микс-файта.

БЫЛО ЛИ ЭТО ОЖИДАЕМО

Многие еще до первого боя намекали, что им дело не ограничится. С одной стороны, это было бы логично — выяснив отношения на боксерском ринге, соперники переходят в октагон. Как недавно сказал в редакции «СЭ» бывший чемпион мира Рикардо Майорга:

— Результат логичный. Конечно, Макгрегор в боксерском поединке оказался слабее. Если бы было наоборот, то проиграл бы Мейвезер.

И вполне резонно что Макгрегор, дав оппоненту гандикап в этом смысле, теперь хочет провести реванш на условиях, которые выгодны ему самому. Ирландец ничего не потерял после поражения, да и теперь ничем особо не рискует. Другой вопрос, нужен ли этот реванш Мейвезеру?

Конор МАКГРЕГОР и Флойд МЕЙВЕЗЕР | Источник: Reuters

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Скорее всего — ничего. Макгрегор подогреет интерес к своим следующим боям и вернется в UFC. Возможно, вытащит в октагон Малиньяджи, если тот ради денег готов пойти на авантюру и попробовать себя в смешанных единоборствах. А Мейвезер будет наблюдать за происходящим со стороны.

Но в такой сценарий может вмешаться еще один фактор. Тот самый, что фигурирует в прозвище Флойда. Деньги. Точнее, ДЕНЬГИ. Бой в Вегасе оказался очень прибыльным. Макгрегор получил самый большой гонорар в карьере. Флойд, который обещал, что после этого поединка войдет в учебники по маркетингу, и заработал около 350 миллионов долларов, проведя на ринге менее получаса.

Первый бой стал заметным событием с точки зрения его раскрутки и шоу-бизнеса. Постоянный обмен колкостями, специальный промо-тур по городам и весям, какое-то невероятное количество постов в социальных сетях. Про поединок Макгрегора и Мейвезера, наверное, слышали даже медведи в тайге. Что логичным образом сказалось на доходах организаторов и участников. А теперь представьте, какое шоу можно устроить из реванша!

Флойд МЕЙВЕЗЕР | Источник: AFP 2017

ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ У МЕЙВЕЗЕРА

Если Флойд польстится возможностью заработать еще пару сотен миллионов, может ли он рассчитывать на успех и в спортивном плане? Конечно, говорить об этом преждевременно, но история спорта знает не так мало примеров, когда известные боксеры пробовали себя в ММА.

Тот же Майорга, который, по его словам, «не любит смешанные единоборства», провел в них четыре поединка и неплохо заработал. Результаты были скромнее — в дебютном бое никарагуанец против малоизвестного соперника изо всех сил пытался не дать поймать себя на болевой или удушающий прием, а в критический момент нанес запрещенный удар коленом в спину. Ему сначала присудили победу техническим нокаутом, но потом итоги аннулировали. После этого Майорга потерпел три поражения.

Засветился в ММА и колоритный Джеймс Тоуни по кличке «Тушите свет». Его оппонент был куда более статусный — легенда микс-файта Рэнди Кутюр. Бой получился односторонним — Тоуни сразу оказался в партере, некоторое время оборонялся, а потом Кутюр «задушил» соперника.

Чуть лучше удалось показать себя в смешанных единоборствах у еще одного ветерана Рэя Мерсера. Бывший чемпион UFC Тим Сильвия не проявил должного уважения к ударным качествам 48-летнего боксера и уже на десятой секунде «отправился спать», пропустив прямой в челюсть. А Мерсер реабилитировался за поражение двухлетней давности от Кевина Фергюсона, который как раз не дал сопернику развернуться в стойке и легко поймал его на удушающий.

Вывод — шансов у боксеров в ММА чуть больше, чем наоборот. Если даже самый лучший ударник смешанного стиля — довольно посредственный боксер, то в октагоне нередки нокауты в стойке. Нужно подтянуть борцовские навыки, чтобы защищаться от тейкдаунов, и отработать защиту в партере. Ну или просто надеяться на свой удар, а если не выйдет — побарахтаться с оппонентом на полу, признать поражение, получить миллионные гонорары и вернуться на пенсию.

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