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14:40 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по самбо в Сочи установит рекорд по числу стран-участниц

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Самбисты Китая, Египта, Кот-д’Ивуара, Сент-Люсии, Гонконга и Бангладеш впервые примут участие в чемпионате мира по самбо, который пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября, таким образом, турнир поставит новый рекорд по количеству стран-участниц. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Источник: ИТАР-ТАСС

«На нынешнем турнире семью участников чемпионата пополнят еще шесть стран, а в целом в турнире 600 самбистов представят 93 страны, это рекорд по представительству, — рассказал Шестаков. — Уверен, всех нас ждет настоящий спортивный праздник, который не обойдется без сенсаций. В этом году на континентальных чемпионатах отличились спортсмены из Сейшельских островов, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы, Гонконга и Тайваня, проявив силу духа и волю к победе. Уверен, что действующим чемпионам в Сочи будет очень непросто защитить свои титулы».

Соревнования пройдут на арене «Айсберг».

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