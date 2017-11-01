Чемпионат мира по самбо в Сочи установит рекорд по числу стран-участниц

«На нынешнем турнире семью участников чемпионата пополнят еще шесть стран, а в целом в турнире 600 самбистов представят 93 страны, это рекорд по представительству, — рассказал Шестаков. — Уверен, всех нас ждет настоящий спортивный праздник, который не обойдется без сенсаций. В этом году на континентальных чемпионатах отличились спортсмены из Сейшельских островов, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы, Гонконга и Тайваня, проявив силу духа и волю к победе. Уверен, что действующим чемпионам в Сочи будет очень непросто защитить свои титулы».