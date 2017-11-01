Макгрегор вызвал Мэйуэзера и Малиньяджи на бой по правилам единоборств ММА
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Макгрегор дебютировал в боксе, проведя бой против Мэйуэзера 26 августа в
«Изначально Мэйуэзер говорил о том, чтобы дальше встретиться по правилам ММА, об этом он говорил перед боем. В моих планах привести одного из боксеров сюда. Я вошел в их мир, я сделал шоу для моих фанатов … и теперь пускай один из них придет в мой мир. Может быть, Малиньяджи или Флойд согласятся на бой ММА. Мы могли бы провести реванш по правилам бокса или сделаем следующий бой боем ММА, как он изначально и говорил. У меня есть различные варианты», — сказал Макгрегор.
Малиньяджи, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF (2007−2008) и WBA (2012−2013), помогал Макгрегору готовиться к бою с Мэйуэзером, однако покинул тренировочный лагерь ирландского бойца после того, как тот опубликовал в социальных сетях фотографию со спарринга, где якобы отправил боксера в нокаут.