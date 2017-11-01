Макгрегор вызвал Мэйуэзера и Малиньяджи на бой по правилам единоборств ММА

Макгрегор дебютировал в боксе, проведя бой против Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок в первом среднем весе завершился победой боксера техническим нокаутом в 10-м раунде. После боя Мэйуэзер, непобедимый чемпион мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO, объявил о завершении карьеры. Для Макгрегора, чемпиона мира в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), этот поединок стал дебютным на боксерском ринге.

«Изначально Мэйуэзер говорил о том, чтобы дальше встретиться по правилам ММА, об этом он говорил перед боем. В моих планах привести одного из боксеров сюда. Я вошел в их мир, я сделал шоу для моих фанатов … и теперь пускай один из них придет в мой мир. Может быть, Малиньяджи или Флойд согласятся на бой ММА. Мы могли бы провести реванш по правилам бокса или сделаем следующий бой боем ММА, как он изначально и говорил. У меня есть различные варианты», — сказал Макгрегор.