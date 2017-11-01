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14:04 (мск), источник: Р-Спорт

Макгрегор вызвал Мэйуэзера и Малиньяджи на бой по правилам единоборств ММА

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов американским боксерам Флойду Мэйуэзеру-младшему и Полу Малиньяджи, предложив провести бой по правилам ММА, сообщает Boxing Scene.

Источник: Reuters

Макгрегор дебютировал в боксе, проведя бой против Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок в первом среднем весе завершился победой боксера техническим нокаутом в 10-м раунде. После боя Мэйуэзер, непобедимый чемпион мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO, объявил о завершении карьеры. Для Макгрегора, чемпиона мира в легком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), этот поединок стал дебютным на боксерском ринге.

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«Изначально Мэйуэзер говорил о том, чтобы дальше встретиться по правилам ММА, об этом он говорил перед боем. В моих планах привести одного из боксеров сюда. Я вошел в их мир, я сделал шоу для моих фанатов … и теперь пускай один из них придет в мой мир. Может быть, Малиньяджи или Флойд согласятся на бой ММА. Мы могли бы провести реванш по правилам бокса или сделаем следующий бой боем ММА, как он изначально и говорил. У меня есть различные варианты», — сказал Макгрегор.

Малиньяджи, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF (2007−2008) и WBA (2012−2013), помогал Макгрегору готовиться к бою с Мэйуэзером, однако покинул тренировочный лагерь ирландского бойца после того, как тот опубликовал в социальных сетях фотографию со спарринга, где якобы отправил боксера в нокаут.

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