Сергей Елисеев: «Самбо готово войти в олимпийскую программу»

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В Сочи с 10 по 12 ноября пройдет чемпионат мира по самбо. В последние годы этот вид спорта переживает бурное развитие: усиливается конкуренция среди бойцов, а по популярности он стремительно догоняет дзюдо и спортивную борьбу. Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился ожиданиями от соревнований в Сочи и рассказал о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по введению самбо в программу летних Олимпийских игр.

— Как оцените выступление молодежной сборной России на недавнем первенстве мира в Сербии?

— В целом положительно. Стояла задача завоевать первое место в медальном зачете — тренерам удалось ее выполнить. Причем мы достигли этого по всем возрастам. Если говорить об отдельных дисциплинах — очень хорошо выступили юниорки. Правда, одна девочка осталась без медали. Но в ее категории в последний момент перед турниром произошла замена, и она не смогла оперативно подогнать вес. А остальная юниорская команда выступила очень достойно.

— Чего ждете от сборной на ноябрьском чемпионате мира в Сочи?

— Задачи те же, что и на молодежном первенстве мира, — завоевать первое командное место у мужчин, женщин и в боевом самбо. Тренерский штаб понимает ситуацию и работает на достижение этих целей. Разумеется, в родных стенах будет непросто. Но при этом поддержка трибун должна дополнительно мотивировать наших парней и девчонок. Все-таки дома выступать приятнее, чем за рубежом. В нашей команде есть и молодые самбисты, и опытные. Некоторые уже выигрывали мировые первенства. Например, тяжеловес Артем Осипенко и соточник Альсим Черноскулов несколько раз становились лучшими на планете. Надеемся, глядя на них, молодежь подтянется и тоже покажет себя в Сочи. А в боевом самбо у нас вообще очень сильный состав. Наверное, именно там мы получим большинство медалей. Чуть сложнее ситуация в женской команде. Состав меняется, появилось много новичков. И возросла конкуренция. Поэтому женщинам будет сложнее, но шансы одолеть соперников есть и у них.

— Кто будет главным конкурентом сборной России?

— Я думаю, всё постсоветское пространство составит нам конкуренцию. Эти страны наверняка будут забирать у России часть медалей, потому что вместе росли и развивали этот вид спорта, были в сборной СССР, а сейчас растем по отдельности. Есть и другие страны, которые могут показать себя в Сочи, — США, Франция, Италия, Испания. Кто-то из Африки и Южной Америки может выстрелить. В тяжелом весе есть очень перспективная спортсменка из Камеруна. Будет интересный участник из Венесуэлы. Поднимается Корея. Все они понемногу поотнимают у нас медали.

— В октябре прошлого года в своем выступлении на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту вы заявили, что Россия должна попытаться добиться включения самбо в программу летних Олимпийских игр. С тех пор в этом деле появились подвижки?

— С того момента прошло не так много времени в масштабах такого дела. Но за год мы проделали большую работу. Добились включения самбо в программу Азиатских игр 2018 года в Джакарте. Сохранили его в Европейских играх — после первых Игр-2015 в Баку наш вид спорта будет представлен и на вторых Играх-2019 в Минске. Активно ведем переговоры по включению самбо в программу летней Универсиады-2019 в Неаполе. А наша заявка в МОК по поводу включения в Олимпиаду уже стоит на выходе. Мы контролируем ситуацию и при первой же возможности выставим ее на обсуждение исполкома. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков активно работает в этом направлении. Представитель МОКа в этом году приезжал в Минск на чемпионат Европы, отметив высокий уровень организации соревнования, количество стран-участников, число зрителей и качество трансляций. Все эти критерии МОКа мы стараемся выполнять даже на уровне континентальных первенств. Надеюсь, их представители будут и на ЧМ в Сочи — мы их пригласили.

— Есть шансы, что самбо будет представлено уже на Олимпиаде-2024 в Париже?

— Здесь прогнозы я делать не могу. Если в этом году мы будем признаны МОКом, нам будет легче войти в программу Олимпиады. Если нет — неизвестно, насколько затянется процесс. Гадать на кофейной гуще я не люблю. Мы стараемся выполнять все базовые требования и даже больше. Даже требования WADA сегодня нами выполняются. Из этого ведомства в FIAS уже приходило благодарственное письмо по поводу активного развития и нашего сотрудничества. По всем аспектам мы не хуже олимпийских видов спорта, а в некоторых — даже лучше.

— Количество людей, занимающихся самбо в России, сопоставимо с численностью спортсменов в дзюдо и спортивной борьбе?