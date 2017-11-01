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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор: Чувствую, что следующим будет бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор намекнул, что его следующим соперником станет временный чемпион организации в этой весовой категории Тони Фергюсон.

Источник: AFP 2017

«Многие хотят ухватиться за меня, причём это люди из разных видов спорта и разных организаций. Это длится уже долгое время, так что для меня это обыденность. Знаю, что на бой со мной есть много претендентов в UFC, а также в боксе. Меня, конечно же, интересует поединок в UFC. Я хочу защитить свой титул. У нас есть боец со званием временного чемпиона. Чувствую, что с ним будет следующий бой. Посмотрим, как пройдут переговоры», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Тони Фергюсон завоевал звание временного чемпиона организации в лёгком весе 7 октября, когда победил Кевина Ли.

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