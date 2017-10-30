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11:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские борцы завоевали восемь медалей на турнире Сайтиева

Соревнования проходили 28—29 октября.

Борцы из Красноярского края стали обладателями восьми медалей на турнире им. Сайтиева. Традиционные юношеские соревнования по вольной борьбе состоялись 28—29 октября в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей».

В соревнованиях принимали участие более 200 юношей (2002−2004 г. р.) из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и регионов России. Единственное «золото» в копилку сборной Красноярского края принес спортсмен Антон Сучков. Он выиграл поединок в весовой категории 58 кг у Максима Моисеева из Кемерова.

«Испытываю большую радость, так как долго стремился к этому результату. Я первый раз участвую в турнире на призы Сайтиева. Занимаюсь борьбой с пяти лет, выбора практически не было, так как мой папа является тренером», — сказал Антон Сучков.

Спортсмены из Красноярского края также завоевали три серебряных и четыре бронзовых медалей.

На турнире им. Бувайсара Сайтиева побывал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«У нас с Красноярским краем много общих традиций: и в борьбе, и в творчестве. Казалось бы суровая, как это описывается во многих источниках и преданиях, красноярская земля может взращивать великих кавказских чемпионов, и этот, так называемый, танцевальный баттл, который мы сегодня увидели, был настоящим праздником, настоящим фонтаном пассионарности российских народов, в частности, русского и чеченского народов», — прокомментировал Джамбулат Умаров.

Отметим, что гости и участники турнира увидели выступление двух известных коллективов — красноярский ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко и государственный ансамбля танца «Вайна́х» из Чеченской республики.

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