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14:09 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Харитонов: Наш бой с Минаковым заставит содрогнуться «клетку»

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в интервью «Советскому спорту» рассказал, когда планируется его следующий поединок, а также отметил, что бой против Виталий Минакова весной 2018 года состоится.

Источник: Советский спорт

— Мой следующий поединок планируется в промоушене Bellator. Он должен состояться в декабре или январе. Сейчас ведутся переговоры. Думаю, бой пройдет в США.

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— Российский промоушен FNG объявил, что весной 2018 года вы проведете бой против Виталия Минакова.
— Это правда. Окончательная точка в переговорах еще не поставлена, но мы с Виталием уже дали свое согласие на эту схватку. Минаков — очень уважаемый спортсмен. Я к нему очень хорошо отношусь. Всегда очень рад его увидеть, пожать ему руку. Но в «клетке», поверьте мне, мы будем биться далеко не как друзья. Мы покажем все, на что способны. Это будет бой, который заставит содрогнуться «клетку». Мы будем бескомпромисны. В жизни мы друг к другу относимся с уважением. Но в поединке будет война.

— 4 ноября 2016 года вы дебютировали в лиге Bellator и неожиданно за 16 секунд потерпели поражение нокаутом от американца Джеви Аялы. Не задумывались о реванше?
— Я очень хотел бы взять реванш. Недавно он подрался с Роем Нельсоном. Был непростой бой. Нельсон одержал победу.

Как я понял, в следующем поединке меня как раз хотят свести с Роем. Но я очень хотел бы еще раз подраться с Аялой. Для меня это принципиально.

Но если мне предложат бой с Нельсоном, с радостью приму этот вызов.

 — В Bellator сейчас нет чемпиона в тяжелом весе. Последним был Виталий Минаков, но он уже давно не дерется в этой лиге. Глава промоушена Скот Кокер собирается разыграть титул?
— Этого не знает никто, кроме Скота Кокера. Может быть, кто-то из его ближайшего окружения об этом что-то и знает, может ходят какие-то догадки. Но точно ответ на этот вопрос может дать только Кокер. Как он захочет, так и будет.

Досье
Сергей Харитонов
Боец смешанного стиля (ММА)
Возраст: 37 лет
За свою карьеру в ММА провел 32 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел шесть поражений. Сергей выступал в таких промоушенах, как Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce, М-1. Сейчас имеет контракт с лигой Bellator.

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