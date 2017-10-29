Сергей Харитонов: Наш бой с Минаковым заставит содрогнуться «клетку»

Источник: Советский спорт

— Мой следующий поединок планируется в промоушене Bellator. Он должен состояться в декабре или январе. Сейчас ведутся переговоры. Думаю, бой пройдет в США.

— Российский промоушен FNG объявил, что весной 2018 года вы проведете бой против Виталия Минакова.

— Это правда. Окончательная точка в переговорах еще не поставлена, но мы с Виталием уже дали свое согласие на эту схватку. Минаков — очень уважаемый спортсмен. Я к нему очень хорошо отношусь. Всегда очень рад его увидеть, пожать ему руку. Но в «клетке», поверьте мне, мы будем биться далеко не как друзья. Мы покажем все, на что способны. Это будет бой, который заставит содрогнуться «клетку». Мы будем бескомпромисны. В жизни мы друг к другу относимся с уважением. Но в поединке будет война.

— 4 ноября 2016 года вы дебютировали в лиге Bellator и неожиданно за 16 секунд потерпели поражение нокаутом от американца Джеви Аялы. Не задумывались о реванше?

— Я очень хотел бы взять реванш. Недавно он подрался с Роем Нельсоном. Был непростой бой. Нельсон одержал победу.

Как я понял, в следующем поединке меня как раз хотят свести с Роем. Но я очень хотел бы еще раз подраться с Аялой. Для меня это принципиально.

Но если мне предложат бой с Нельсоном, с радостью приму этот вызов.

— В Bellator сейчас нет чемпиона в тяжелом весе. Последним был Виталий Минаков, но он уже давно не дерется в этой лиге. Глава промоушена Скот Кокер собирается разыграть титул?

— Этого не знает никто, кроме Скота Кокера. Может быть, кто-то из его ближайшего окружения об этом что-то и знает, может ходят какие-то догадки. Но точно ответ на этот вопрос может дать только Кокер. Как он захочет, так и будет.