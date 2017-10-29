Испытание Барбозой. Хабиб Нурмагомедов возвращается к Новому году
UFC объявил о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Эдсоном Барбозой.
UFC объявил о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Эдсоном Барбозой.
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов 30 декабря проведет бой на турнире UFC 219 в
Кто такой Барбоза?
Барбоза родился 21 января 1986 года в муниципалитете
В восемь лет Эдсон увлекся единобортсвами, начал заниматься тайским боксом и кикбоксингом. Позже он начал заниматься бразильским
Карьеру в ММА начал в 2009 году и вплоть до 2012 года не знал поражений. В 2010 году Эдсон подписал контракт с UFC и считался одним из самых перспективных бойцов промоушена. 26 мая 2012 года потерпел первое поражение от Джейми Варнера на турнире UFC 146 техническим нокаутом в первом раунде. После той неудачи провел несколько хороших поединков, победив крепких бойцов Лукаса Мартинса, Рафаэлло Оливейру и Дэнни Кастильо. Казалось, что Барбоза готов штурмовать дивизион легкого веса, но в самый неподходящий момент проиграл Дональду Серроне в рамках турнира UFC on Fox 11 сабмишеном в первом раунде. Бой за титул чемпиона пришлось отложить на неопределенное время.
В 2015 году Эдсон был близок к титульному бою как никогда, но вновь уступил еще одному претенденту Майклу Джонсону единогласным решением судей.
Последнее поражение на данный момент бразилец потерпел от ныне «временного» чемпиона UFC Тони Фергюсона. Это случилось 11 декабря 2015 года.
На данный момент Эдсон имеет серию из трех побед кряду. Энтони Петтис, Гилберт Мелендес, Бенеил Дариуш… Кажется, что Барбоза сейчас находится в своей лучшей форме за всю карьеру в ММА. Если он одержит победу над Нурмагомедовым, то станет главным претендентом на пояс, которым сейчас владеет Конор Макгрегор. Кстати говоря, ирландец должен будет в скором времени сразиться с Тони Фергюсюном. После этой схватки в легком дивизионе UFC остаентся один чемпион.
Стиль Барбозы.
Барбоза мастерски владеет бразильским
Барбоза хорош в стойке. По мнению многих экспертов, в легком дивизионе UFC он является одним из лучших ударников, уступая лишь Тони Фергюсону и Конору Макгрегору. Скорее всего, Эдсон и в бою против Хабиба будет стараться держать дистанцию и наносить быстрые удары ногами и руками.
За карьеру латиноамериканец потерпел четыре поражения: 1 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 1 — решением судей. Шанс Хабиба Нурмагомедова, как почти во всех его боях, — это перевод соперника в партер. А дальше методичное разбивание локтями. Нас ждет очередное классическое противостояние борца и ударника. Но россиянину не стоят расслабляться в партере, нужно помнить, что Эдсон — мастер
В случае победы над Хабибом я определенно хочу драться за титул. Будет ли это бой с Конором, или бой с Тони… Сам я больше хочу драться с Фергюсоном, потому что считаю его настоящим чемпионом. Так что, если я выиграю, я надеюсь на бой с Тони Фергюсоном.
Кто фаворит?
Российский боец является фаворитом этого противостояния. Он находится на второй строчке рейтинга UFC, Барбоза — следом за ним.
Таким образом, победитель боя станет претендентом на пояс чемпиона и сразится с победителем пары Макгрегор — Фергюсон.
Главное, чтобы в этот раз Хабиб плавно успел согнать лишний вес и не повредить здоровье. Иначе — бой может сорваться.
«Я знал, что Хабиб настоящий боец, и если ему предложат этот контракт, он его подпишет», — заявил бразилец журналистам после официального анонса поединка. «Я был уверен, что этот бой состоится, потому что это встреча двух лучших легковесов. Он определенно один из лучших, я один из лучших, и это делает предстоящий матч очень интересным».