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19:02 (мск), источник: ТАСС

Менеджер: Нурмагомедов полностью залечил все травмы перед боем с Барбозой

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов полностью восстановился и не имеет проблем со здоровьем перед поединком с бразильцем Эдисоном Барбозой. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Источник: РИА "Новости"

«Хабиб вылечил все травмы. Сейчас нет проблем со здоровьем, и он приступает к подготовке», — сказал Магомедов.

Бой Барбоза — Нурмагомедов пройдет 30 декабря на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 219 в Лас-Вегасе.

Россиянин должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса. Впоследствии Нурмагомедову удалили межпозвоночную грыжу, после чего он прошел курс восстановления.

29-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 31-летнего Барбозы 23 боя в ММА, в которых он 19 раз побеждал (12 — досрочно) и четыре раза терпел поражение.

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