Менеджер: Нурмагомедов полностью залечил все травмы перед боем с Барбозой

Источник: РИА "Новости"

«Хабиб вылечил все травмы. Сейчас нет проблем со здоровьем, и он приступает к подготовке», — сказал Магомедов.

Бой Барбоза — Нурмагомедов пройдет 30 декабря на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 219 в Лас-Вегасе.

Россиянин должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса. Впоследствии Нурмагомедову удалили межпозвоночную грыжу, после чего он прошел курс восстановления.