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Барбоза: Мой следующий поединок состоится 30 декабря с Нурмагомедовым
Боец UFC Эдсон Барбоза заявил, что получил подтверждение о бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Боец UFC Эдсон Барбоза заявил, что получил подтверждение о бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Несколько минут назад получил новость, что мой следующий поединок состоится 30 декабря на турнире UFC 219 в
Хабиб Нурмагомедов предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года, одолев Майкла Джонсона. Барбоза в последний раз выходил в октагон в марте этого года и победил Бенейла Дариуша.