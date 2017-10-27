Барбоза: Мой следующий поединок состоится 30 декабря с Нурмагомедовым

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
27.10
ПСЖ3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
27.10
Майнц1
Айнтрахт Ф1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
27.10
Слован0
СКА5
Хоккей. КХЛ
27.10
Спартак2
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
27.10
Витязь2
Локомотив4
Футбол. Премьер-лига
27.10
Арсенал Т1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
27.10
Торпедо ННБ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
27.10
СеверстальОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
27.10
Йокерит2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
27.10
Лада4
Югра0
Хоккей. КХЛ
27.10
Куньлунь1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
27.10
Адмирал1
Нефтехимик2
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
27 октября, источник: Чемпионат.com

Барбоза: Мой следующий поединок состоится 30 декабря с Нурмагомедовым

Боец UFC Эдсон Барбоза заявил, что получил подтверждение о бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько минут назад получил новость, что мой следующий поединок состоится 30 декабря на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе. Я проведу бой с Хабибом Нурмагомедовым. Рад такой возможности. Это будет настоящая война», — приводит слова бразильца MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года, одолев Майкла Джонсона. Барбоза в последний раз выходил в октагон в марте этого года и победил Бенейла Дариуша.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
За ЦСКА становится страшно
СКА обновил рекорд по продолжительности очковой серии в ЧР
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу в Евролиге
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь