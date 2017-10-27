Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?

Источник: Спорт-Экспресс

Все теперь обожают рэп-баттлы. Новая перспективная тема. Медиа пишут про это аналитические тексты, федеральные СМИ строят теории и снимают сюжеты, публика генерирует клики и просмотры…

БОЕВОЙ ТРЭШТОК

Я, вообще-то, еще помню времена, когда у средних боксеров были в интервью и на пресс-конференциях «панчи», оскорбления и юмор покруче, чем у этих ваших баттл-рэперов или Конора Макгрегора. Поэтому — да, я понимаю, почему все это смотрят, и — нет, особенно крутым мне это уже не кажется.

С точки зрения человека, воспитанного в иной культуре, такие «баттлы» и «трэшток», которым не брезгуют многие бойцы, это все чуждо нашему менталитету. Как показывает практика — они ошибаются. Трэштоком занимаются все, кому не лень, в это дело охотно включались Хабиб Нурмагомедов с целым набором бойцов, Александр Шлеменко с Вячеславом Василевским, Александр Емельяненко с Сергеем Харитоновым, ну, а теперь нам подвезли целый грузовик новых «панчлайнов» — в баттле сошлись родные братья, Федор и Александр Емельяненко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZq0MV3lz0b/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Притча "А кто мой ближний?!"</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-30T14:45:16+00:00">Sep 30, 2017 at 7:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ФЕДЯ И САША

Александр выступил первым. Дал интервью, которое традиционно расхватали на цитаты, где было про желтые СМИ, которые его опорочили, промоутера Вадима Финкельштейна, который его подставил и свел с фашистами, Федора Емельяненко, который «повел себя странно», про зону, про Библию, ну и много того, на что можно было бы не обратить внимание. Но прозвучало и самое обидное для Федора, который чрезвычайно внимательно относится к своему публичному образу:

«Многие журналисты смотрят на человека по телевизору и судят о нем, исходя из увиденного по ящику. При этом абсолютно не зная, что это за человек. Понимаете, хорошо сидеть вот так вот перед телекамерой, затирать о жизни и прикидываться правильным. Это легче всего».

Федор потребовал не называть его «Федей» и начал последовательно отвечать на все обвинения и критику, вступился за Финкельштейна, Харитонова, тренеров, все окружение, но только не на слова Александра о том, что все не то, чем кажется. Потому что здесь не может быть аргументов и не может быть правых и виноватых. Они братья и именно так они воспринимают друг друга. Но есть нюанс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLOuCubD1Dt/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-06T17:33:16+00:00">Oct 6, 2016 at 10:33am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ФЕДОР

Ответ был в письменном виде. Открытое письмо — немного странный жанр, который редко выбирают бойцы для выяснения отношений. Если ты хочешь сказать что-то человеку, ты говоришь. Лично или на камеру. В опубликованном же тексте сложно увидеть, где реальные слова Федора, а где — продукт творчества его близких людей, команды Союза ММА или его PR-штаба.

Коллективный Федор — вымышленный персонаж, который выглядит совсем как Федор настоящий, но это не человек, а лицо российских смешанных единоборств, лицо Союза ММА, лицо ностальгии по «Прайду» и великим победам… Словом, то, каким он должен быть по мнению большинства людей. Сдержанным, исполненным мира и гармонии, твердости — живой символ, памятник самому себе и чему-то еще, более значимому. И вот на этого коллективного Федора нападает в своих интервью Александр. Даже скорее нет — он подвергает сомнению сам факт реальности того мифологического Федора, хочет выудить Федора настоящего, но сколько ни пробует — не получается. Слишком ослабла эта связь между когда-то самыми родными людьми на свете.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZlUC6Blqhx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">После боя с Джеронимо Дос Сантос! Все бойцы на ринге ярые соперники, а в жизни друзья с хорошими отношениями!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-28T11:28:09+00:00">Sep 28, 2017 at 4:28am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

МОРАЛЬ

Правых и виноватых в это истории нет. Ни один из нас не знает того, что братья знают друг о друге. Мы можем только рассчитывать, что они уладят свои разногласия — рано или поздно. Скорее поздно. А сейчас — два взрослых, казалось бы, человека, завелись и ведут себя как подростки, которые надышались в детстве свинцовых белил. Свинец токсичен, он заставляет людей делать странные вещи. Известно даже, что люди, употреблявшие дома воду из свинцовых труб, имели гораздо более высокий уровень склонности к преступным действиям. Свинец токсичен, он разрушает клетки мозга, причем именно те, которые отвечают за эмоциональное регулирование, импульсивность и, если хотите, мораль.

Но если рассуждать с точки зрения зрителя, пользы для индустрии и привлечения интереса к бойцам — любой личный конфликт, перенесенный в публичную плоскость, любое резкое интервью и любая драка на взвешивании идут боям на пользу.

Поэтому оставьте свою мораль и здравый смысл. Бои нужны зрителям для развлечения, чтобы удовлетворить эстетическое чувство и низменные инстинкты. Если бы это было не так, и речь шла о демонстрации чистого мастерства, таланта и других чисто спортивных качеств, мы бы давно переключились на бои роботов и все смотрели бы видео о том, как промышленный робот-самурай «разрубает пополам летящую на скорости 128,7 километра в час креветку в кляре». Но вместо этого мы ищем в сети очередное интервью Александра Емельяненко.

Если бы он зарегистрировался кандидатом в президенты России на ближайших выборах, вероятно, голосов за него отдали бы больше, чем за Собчак. ​