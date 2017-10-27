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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?

Самые известные братья в мире российского ММА устроили публичную перепалку, в которой не может быть правых и виноватых.

Источник: Спорт-Экспресс

Все теперь обожают рэп-баттлы. Новая перспективная тема. Медиа пишут про это аналитические тексты, федеральные СМИ строят теории и снимают сюжеты, публика генерирует клики и просмотры…

БОЕВОЙ ТРЭШТОК

Я, вообще-то, еще помню времена, когда у средних боксеров были в интервью и на пресс-конференциях «панчи», оскорбления и юмор покруче, чем у этих ваших баттл-рэперов или Конора Макгрегора. Поэтому — да, я понимаю, почему все это смотрят, и — нет, особенно крутым мне это уже не кажется.

С точки зрения человека, воспитанного в иной культуре, такие «баттлы» и «трэшток», которым не брезгуют многие бойцы, это все чуждо нашему менталитету. Как показывает практика — они ошибаются. Трэштоком занимаются все, кому не лень, в это дело охотно включались Хабиб Нурмагомедов с целым набором бойцов, Александр Шлеменко с Вячеславом Василевским, Александр Емельяненко с Сергеем Харитоновым, ну, а теперь нам подвезли целый грузовик новых «панчлайнов» — в баттле сошлись родные братья, Федор и Александр Емельяненко.

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ФЕДЯ И САША

Александр выступил первым. Дал интервью, которое традиционно расхватали на цитаты, где было про желтые СМИ, которые его опорочили, промоутера Вадима Финкельштейна, который его подставил и свел с фашистами, Федора Емельяненко, который «повел себя странно», про зону, про Библию, ну и много того, на что можно было бы не обратить внимание. Но прозвучало и самое обидное для Федора, который чрезвычайно внимательно относится к своему публичному образу:

«Многие журналисты смотрят на человека по телевизору и судят о нем, исходя из увиденного по ящику. При этом абсолютно не зная, что это за человек. Понимаете, хорошо сидеть вот так вот перед телекамерой, затирать о жизни и прикидываться правильным. Это легче всего».

Федор потребовал не называть его «Федей» и начал последовательно отвечать на все обвинения и критику, вступился за Финкельштейна, Харитонова, тренеров, все окружение, но только не на слова Александра о том, что все не то, чем кажется. Потому что здесь не может быть аргументов и не может быть правых и виноватых. Они братья и именно так они воспринимают друг друга. Но есть нюанс.

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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ФЕДОР

Ответ был в письменном виде. Открытое письмо — немного странный жанр, который редко выбирают бойцы для выяснения отношений. Если ты хочешь сказать что-то человеку, ты говоришь. Лично или на камеру. В опубликованном же тексте сложно увидеть, где реальные слова Федора, а где — продукт творчества его близких людей, команды Союза ММА или его PR-штаба.

Коллективный Федор — вымышленный персонаж, который выглядит совсем как Федор настоящий, но это не человек, а лицо российских смешанных единоборств, лицо Союза ММА, лицо ностальгии по «Прайду» и великим победам… Словом, то, каким он должен быть по мнению большинства людей. Сдержанным, исполненным мира и гармонии, твердости — живой символ, памятник самому себе и чему-то еще, более значимому. И вот на этого коллективного Федора нападает в своих интервью Александр. Даже скорее нет — он подвергает сомнению сам факт реальности того мифологического Федора, хочет выудить Федора настоящего, но сколько ни пробует — не получается. Слишком ослабла эта связь между когда-то самыми родными людьми на свете.

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МОРАЛЬ

Правых и виноватых в это истории нет. Ни один из нас не знает того, что братья знают друг о друге. Мы можем только рассчитывать, что они уладят свои разногласия — рано или поздно. Скорее поздно. А сейчас — два взрослых, казалось бы, человека, завелись и ведут себя как подростки, которые надышались в детстве свинцовых белил. Свинец токсичен, он заставляет людей делать странные вещи. Известно даже, что люди, употреблявшие дома воду из свинцовых труб, имели гораздо более высокий уровень склонности к преступным действиям. Свинец токсичен, он разрушает клетки мозга, причем именно те, которые отвечают за эмоциональное регулирование, импульсивность и, если хотите, мораль.

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Но если рассуждать с точки зрения зрителя, пользы для индустрии и привлечения интереса к бойцам — любой личный конфликт, перенесенный в публичную плоскость, любое резкое интервью и любая драка на взвешивании идут боям на пользу.

Поэтому оставьте свою мораль и здравый смысл. Бои нужны зрителям для развлечения, чтобы удовлетворить эстетическое чувство и низменные инстинкты. Если бы это было не так, и речь шла о демонстрации чистого мастерства, таланта и других чисто спортивных качеств, мы бы давно переключились на бои роботов и все смотрели бы видео о том, как промышленный робот-самурай «разрубает пополам летящую на скорости 128,7 километра в час креветку в кляре». Но вместо этого мы ищем в сети очередное интервью Александра Емельяненко.

Если бы он зарегистрировался кандидатом в президенты России на ближайших выборах, вероятно, голосов за него отдали бы больше, чем за Собчак. ​

Андрей БАЗДРЕВ.

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