Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
Самые известные братья в мире российского ММА устроили публичную перепалку, в которой не может быть правых и виноватых.
Самые известные братья в мире российского ММА устроили публичную перепалку, в которой не может быть правых и виноватых.
Все теперь обожают
БОЕВОЙ ТРЭШТОК
Я,
С точки зрения человека, воспитанного в иной культуре, такие «баттлы» и «трэшток», которым не брезгуют многие бойцы, это все чуждо нашему менталитету. Как показывает практика — они ошибаются. Трэштоком занимаются все, кому не лень, в это дело охотно включались Хабиб Нурмагомедов с целым набором бойцов, Александр Шлеменко с Вячеславом Василевским, Александр Емельяненко с Сергеем Харитоновым, ну, а теперь нам подвезли целый грузовик новых «панчлайнов» — в баттле сошлись родные братья, Федор и Александр Емельяненко.
ФЕДЯ И САША
Александр выступил первым. Дал интервью, которое традиционно расхватали на цитаты, где было про желтые СМИ, которые его опорочили, промоутера Вадима Финкельштейна, который его подставил и свел с фашистами, Федора Емельяненко, который «повел себя странно», про зону, про Библию, ну и много того, на что можно было бы не обратить внимание. Но прозвучало и самое обидное для Федора, который чрезвычайно внимательно относится к своему публичному образу:
«Многие журналисты смотрят на человека по телевизору и судят о нем, исходя из увиденного по ящику. При этом абсолютно не зная, что это за человек. Понимаете, хорошо сидеть вот так вот перед телекамерой, затирать о жизни и прикидываться правильным. Это легче всего».
Федор потребовал не называть его «Федей» и начал последовательно отвечать на все обвинения и критику, вступился за Финкельштейна, Харитонова, тренеров, все окружение, но только не на слова Александра о том, что все не то, чем кажется. Потому что здесь не может быть аргументов и не может быть правых и виноватых. Они братья и именно так они воспринимают друг друга. Но есть нюанс.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ФЕДОР
Ответ был в письменном виде. Открытое письмо — немного странный жанр, который редко выбирают бойцы для выяснения отношений. Если ты хочешь сказать
Коллективный Федор — вымышленный персонаж, который выглядит совсем как Федор настоящий, но это не человек, а лицо российских смешанных единоборств, лицо Союза ММА, лицо ностальгии по «Прайду» и великим победам… Словом, то, каким он должен быть по мнению большинства людей. Сдержанным, исполненным мира и гармонии, твердости — живой символ, памятник самому себе и
МОРАЛЬ
Правых и виноватых в это истории нет. Ни один из нас не знает того, что братья знают друг о друге. Мы можем только рассчитывать, что они уладят свои разногласия — рано или поздно. Скорее поздно. А сейчас — два взрослых, казалось бы, человека, завелись и ведут себя как подростки, которые надышались в детстве свинцовых белил. Свинец токсичен, он заставляет людей делать странные вещи. Известно даже, что люди, употреблявшие дома воду из свинцовых труб, имели гораздо более высокий уровень склонности к преступным действиям. Свинец токсичен, он разрушает клетки мозга, причем именно те, которые отвечают за эмоциональное регулирование, импульсивность и, если хотите, мораль.
Но если рассуждать с точки зрения зрителя, пользы для индустрии и привлечения интереса к бойцам — любой личный конфликт, перенесенный в публичную плоскость, любое резкое интервью и любая драка на взвешивании идут боям на пользу.
Поэтому оставьте свою мораль и здравый смысл. Бои нужны зрителям для развлечения, чтобы удовлетворить эстетическое чувство и низменные инстинкты. Если бы это было не так, и речь шла о демонстрации чистого мастерства, таланта и других чисто спортивных качеств, мы бы давно переключились на бои роботов и все смотрели бы видео о том, как промышленный
Если бы он зарегистрировался кандидатом в президенты России на ближайших выборах, вероятно, голосов за него отдали бы больше, чем за Собчак.
Андрей БАЗДРЕВ.