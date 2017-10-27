Александр Емельяненко: Если я Иуда, он тогда кто? Иисус Христос?

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Если он косит под праведника, так пусть придерживается этого, чтобы нимб над головой не туск.

— Удивлены реакцией Федора на ваше интервью?

— Абсолютно не удивлен, в том-то и дело. Меня оно даже порадовало. В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро, и все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит.

А само письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии. Ничего нового он про меня не сказал. Ничего такого, что могло бы кого-то шокировать или удивить, он тоже не представил.

Обозвал меня Иудой. Если я Иуда, а он тогда кто? Иисус Христос?

Раз уж мы решили общаться через «Советский спорт», то я могу сказать: мне есть, что ему ответить, и много чего про него мне известно. Но я считаю ниже своего достоинства лить на него грязь. Я знаю про него столько, сколько он о себе не знает. Про студенческие его годы, например, про армейскую его службу, но я про это молчу.

Если ты косишь под праведника, так придерживайся этого, чтобы нимб над твоей головой не тускнел.

Финкельштейн отбил все деньги, вложенные в меня, на боях в Ингушетии

— Давайте разберем письмо Федора по пунктам. Он считает, что ваша критика в адрес Вадима Финкельштейна необоснованная. Что скажете на это?

— Ничего особого для меня он не сделал. У Вадима не было версии боев и ему надо было раскручивать М-1. Когда он сам пытался организовывать бои, он даже аренду зала не смог отбить.

При мне у него были битком забитые стадионы. Финкельштейн, наверное, забыл, как я его познакомил с Президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Я дрался в Питере и пригласил Евкурова. Юнус-беку это понравилось, и он решил проводить бои у себя. И уже в следующем году в Ингушетии пришло 20 тысяч человек, хотя изначально рассчитывали на 5 тысяч. И я помню, как дорогу перекрыли в городе. Все потому, что мое участие вызвало большой ажиотаж. После этого, турнир стал проводиться ежегодно. И Финкельштейн только на одном этом мероприятии отбил все деньги, которые в меня вкладывал.

То, что брат пишет о моей поездке в Голландию… Так я туда ездил готовить Федю как его спарринг-партнер.

— Ваш брат просил больше не называть его «Федей», для вас он «Федор» …

— Ага, конечно, дядя Федор. Он слишком высокого мнения о себе, заоблачного. Пора бы ему спуститься на землю и начать ходить по ней.

Федя почему-то молчит о том, что после Китая мне дали заслуженного мастера спорта

— В моем интервью вы говорили, что у вас не было тренера. Почему брат в письме упрекнул вас в этом?

— Не было. То, что он там за них вступается, за Воронова. Не хочу омрачать тренерский состав. Просто через «Советский спорт» передаю привет Мичкову и Воронову. Они прекрасно понимают ситуацию.

Когда Федя дрался с Монсоном, мы тогда ездили тренироваться в Голландию. И приехал тренерский состав, тоже голландский, не помню уже конкретных имен. Сидели мы, значит, в раздевалке, и тут зашли как раз Воронов с Мичковым. Федя сидит разогретый и говорит мне: «Слушай, подойди скажи Воронову и Мичкову, пусть уходят, не хочу, чтобы они меня выводили». Я подхожу к Воронову и обращаюсь: «Михалыч, извини, но Федя хочет, чтобы его вывели голландские тренеры, он не хочет, чтобы вы в этом участвовали». Воронов все понял сказал: «ну ладно, я все понял…». Но Федор на этом не успокоился, опять мне говорит: «Саша, скажи, чтобы они ушли отсюда вовсе…». И «Михалыч» это помнит, а тут оказывается Федя заступником их стал. Тренеры у него видите ли появились, души он в них не чает.

— Федор упоминал, что вы никогда не были дзюдоистом и не были мастером спорта по дзюдо…

— Норматив мастера спорта по дзюдо я выполнил в 16 лет. Когда проводились соревнования в Курске, мы поехали впятером. Я, три пацана и Федя. Когда мы там очутились, Федя с одним из товарищей пропал. Я знаю, где они были, просто не хочу говорить. Появились они через три дня. Мы обратно сели и уехали.

Федя, между прочим, молчит о том, что после Китая мне должны были вручить заслуженного мастера спорта, потому что я выиграл фестиваль боевых искусств, который по своему масштабу приравнивается к Олимпийским играм. А он об этом нигде не сказал и нигде не заявил.

Если ты говоришь «а», тогда говори и «б». А он мониторит интернет, говорит всякие гадости. Мусор собирает.

Когда я сидел на «зоне», никого и из друзей — как он говорит — и рядом не было

— Вам помогали близкие, когда вы в первый раз попали в тюрьму?

— Никаких его друзей рядом тогда не было. Приезжал один товарищ, и то он брал деньги у моей мамы. Ехал, что-то там покупал за ее счет. И все.

— Как прокомментируете то, что он пишет о бое с Крокопом?

— Бой с Филлиповичем мне абсолютно был не нужен, я уже говорил об этом в предыдущем интервью. Спросите у Финкельштейна. Даже он подтвердит, что на тот момент Федя был не готов с ним драться.

Когда он готовился к бою с хорватом, он уехал в Голландию. Ни Воронов, ни Мичков его не готовили. К той схватке его готовил специалист из Нидерландов. Я там какое-то время с ним был, Земцов и так далее. Ну, собственно, мы его и подготовили, оттянули этот бой.

Что касается тренировочного режима, о котором он говорит… Я и не спорю, что нарушал его. Пусть он за себя расскажет. Ему бы молчать лучше. Мне тоже есть что вспомнить.

Он думает, что в этом письме, он что-то новое про меня поведал миру? Он наконец свое лицо истинное показал.

У меня есть пара шпионов в его окружении

— В интервью вы нелестно высказались о США. Федор в письме говорит, что его команду всегда хорошо там принимали…

— Если он не в курсе, как американцы к нам относятся, то пусть включит телевизор, послушает новости и услышит, что говорит наш президент на эту тему.

Федору надо не только себе под ноги смотреть, но и на тех, кто его окружает. А так, конечно, его везде всегда хорошо принимали. По поводу того, что он, работая в Америке, платит налоги в России… Понимаете, какая штука: у нас есть страны, с которыми существуют соглашения по поводу налогообложения. Вот, к примеру, с Японией. Когда мы там дрались, то налоги не платили. И японская сторона выплачивала за нас России.

А с Америкой такого соглашения нет и не было никогда. Поэтому как там он платит, неизвестно, и что здесь у него происходит — тоже не знаю.

О Фединых «друзьях» я тоже много чего могу сказать. Когда я назвал их «подхалимами», это я еще смягчил. Дело в том, что есть пара шпионов среди его окружения, друзья его так называемые, которые души в нем не чают. Они с ним посидят там в застолье, в дружбе поклянутся, а потом перезванивают мне и все рассказывают про Федю, про его похождения.

Если ему не нравится, как я их называю, то пусть тогда другие дадут оценку продажным людям. Просто надо называть вещи своими именами. Это я им еще комплимент сделал, назвав их «подхалимами». Пусть он смотрит, кем он себя окружает. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. А обижается пусть на себя.

Ну написал письмо и ладно. Лишь бы он успокоился наконец. Главное, чтобы домой не тащил весь этот негатив и чтобы на семье не отражалось. А про меня ничего нового он не сказал.

Федя квакает в камышах, а потом прячется

— Ваш брат также упомянул о конфликте с Харитоновым, что он якобы не просил вступаться за него…

— Ну вот он так и сидит постоянно, отмалчивается. В камышах что-нибудь квакнет и опять туда же спрячется.

Я не понимаю, зачем он написал, что в первый и последний раз ко мне обращается. Клоунаду устроил. Если ты так недоволен, ну возьми набери мне, поговорим по телефону. Номер мой у него есть. Если нет, пусть у мамы возьмет. И я ему скажу: «Федя, лучше молчи, всему есть предел, потому что, Феденька, мне есть что за тебя рассказать, и немало…».

— Что конкретно вы имеете в виду, когда говорите, что можете о нем многое рассказать?

— Он знает прекрасно, пусть он мне наберет, я ему отвечу.

— Родителям наверняка неприятно наблюдать, как два брата сорятся?

— Я с ним не ссорился, о нем я ничего плохого не сказал. Наоборот, рассказывал раньше про культ старшего брата. Хотя этот культ давно закончился. Поэтому и обращаюсь к нему, чтобы держал язык за зубами и думал головой.

Кадырову про Федора уже все давно ясно

— Младший брат не пытался помирить вас каким-то образом?

— Ваня общается со мной, с Федей он контактов не поддерживает, потому что Федя сам не хочет с ним говорить.