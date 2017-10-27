«Саша поступил не по-братски и не по-божески». Конфликт между братьями Емельяненко
Тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал скандальную ситуацию, разгоревшуюся между его подопечным и его братом — Александром Емельяненко.
Тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал скандальную ситуацию, разгоревшуюся между его подопечным и его братом — Александром Емельяненко.
Напомним, известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал скандальное интервью, в котором жестко высказался в адрес тренеров и команды Федора, в частности, касательно своего боя с Мирко Крокопом в 2004 году. В ответ Федор написал открытое письмо, в котором обвинил Александра во лжи и неблагодарности и потребовал, чтобы тот не смел оскорблять его близких.
«Спорт-Экспресс» попросил прокомментировать ситуацию Владимира Воронова — тренера Федора, который в том числе работал и с Александром и в адрес которого
— Интервью Александра прочитать не получилось, а ответ Федора я прочитал, — сказал Воронов. — Были только обрывки в интернете, мы сейчас на сборах — не почитаешь особо. То, что Федор написал — там все правда, что еще добавить? Федор еще очень корректно ответил.
— В отличие от Александра, который решил
— Ну, это не в его пользу будет. Федор его корректно поправил, и к этому
— То, что Александр говорил о вашей совместной работе…
— Федор все написал — добавлять
— Вам не обидно, что вложили в спортсмена столько сил, а это вылилось в такую историю?
— Не я первый, не я последний — это судьба всех тренеров. Через нас проходит очень много людей, и бывает, что ты в
— Не ожидали, что так выйдет?
— Да бог с ним, это его судьба — ему и вернется. Я ему зла не желаю. Такие рассказы его не украшают, потому что очень много людей знают правду. И то, что Федор ему ответил — это правильно. Считаю, что спортсмен должен пиариться своими победами, а не за счет
— Не
— Не
— Если Александр придет к вам и скажет…
— Да зачем он будет ко мне приходить? Он не живет в этом городе, у него своя жизнь. Ради бога. Зачем только поливать своего бра и тех людей, которые для него сделали все, что можно было сделать… Только и всего. А мне Сашины слова — что слону дробина. Не он первый, не он последний.
— Общаться вы с ним желанием не горите?
— Я никогда с ним и не пытался общаться. Он звонил, обращался за помощью несколько раз. Обращался — помогали. Я к нему никогда ни за чем не обращался. Что говорить… Нечего добавить к словам Федора, потому что он сказал правду.