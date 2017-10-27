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15:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Саша поступил не по-братски и не по-божески». Конфликт между братьями Емельяненко

Тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал скандальную ситуацию, разгоревшуюся между его подопечным и его братом — Александром Емельяненко.

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал скандальное интервью, в котором жестко высказался в адрес тренеров и команды Федора, в частности, касательно своего боя с Мирко Крокопом в 2004 году. В ответ Федор написал открытое письмо, в котором обвинил Александра во лжи и неблагодарности и потребовал, чтобы тот не смел оскорблять его близких.

«Спорт-Экспресс» попросил прокомментировать ситуацию Владимира Воронова — тренера Федора, который в том числе работал и с Александром и в адрес которого Емельяненко-младший высказался в том самом интервью.

— Интервью Александра прочитать не получилось, а ответ Федора я прочитал, — сказал Воронов. — Были только обрывки в интернете, мы сейчас на сборах — не почитаешь особо. То, что Федор написал — там все правда, что еще добавить? Федор еще очень корректно ответил.

— В отличие от Александра, который решил какие-то личные отношения вынести на поверхность?

— Ну, это не в его пользу будет. Федор его корректно поправил, и к этому что-то добавлять… Смысла не вижу вдаваться в подробности — они опять же не в пользу Александра. Считаю, что Федор полностью прав.

— То, что Александр говорил о вашей совместной работе…

— Федор все написал — добавлять что-то и разбирать нюансы не вижу смысла.

— Вам не обидно, что вложили в спортсмена столько сил, а это вылилось в такую историю?

— Не я первый, не я последний — это судьба всех тренеров. Через нас проходит очень много людей, и бывает, что ты в кого-то вкладываешь силы, а они оказываются потом неблагодарными. Такова тренерская работа, у любого спроси — у всех такие случаи были. Я к этому отношусь философски.

— Не ожидали, что так выйдет?

— Да бог с ним, это его судьба — ему и вернется. Я ему зла не желаю. Такие рассказы его не украшают, потому что очень много людей знают правду. И то, что Федор ему ответил — это правильно. Считаю, что спортсмен должен пиариться своими победами, а не за счет каких-то личных вещей. То, что Саше нужно любой ценой быть на слуху — это понятно. То, что Федор для него сделал — никто не делал. Он как старший брат делал все, что от него зависело и не зависело. Это не красит Сашу…

— Не по-братски?

— Не по-братски, не по-божески… Есть какие-то прописные истины, которые нельзя нарушать. Нельзя врать, воровать и все остальное.

— Если Александр придет к вам и скажет…

— Да зачем он будет ко мне приходить? Он не живет в этом городе, у него своя жизнь. Ради бога. Зачем только поливать своего бра и тех людей, которые для него сделали все, что можно было сделать… Только и всего. А мне Сашины слова — что слону дробина. Не он первый, не он последний.

— Общаться вы с ним желанием не горите?

— Я никогда с ним и не пытался общаться. Он звонил, обращался за помощью несколько раз. Обращался — помогали. Я к нему никогда ни за чем не обращался. Что говорить… Нечего добавить к словам Федора, потому что он сказал правду.

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