Сергей Харитонов: За Федора обидно. Александр — подлец, обиженная девочка

Источник: Советский спорт

Сначала Александр дал интервью, в котором обвинил окружение своего старшего брата, сделал несколько смелых заявлений. Федор не стал медлить и написал открытое письмо, жестко ответив Александру. Где правда, а где ложь?

Известный российский боец Сергей Харитонов, который очень хорошо знаком с братьями в интервью «Советскому спорту» заявил, что Емельяненко-младший много лжет. Сергею искренне обидно за Федора, который по его словам «делал все возможное для Александра».

— Александр Емельяненко нелестно отзывался об окружении Федора Емельяненко и рассказал много историй, в том числе про вас. Как вы относитесь к этому?

— Человек неисправим. Он опасен для общества. Неадекватный человек. Он неблагодарный. Мои отношения с Федором испортились, наверное, благодаря Александру. Помню времена, когда мы вместе тренировались, когда у нас была одна команда. Тогда Александр «сидел».

Мы тренировались с Федором, который каждый день переживал из-за брата. Он делал все, чтобы Саша освободился. Он звонил людям, просил помощи, чтобы Александр получил досрочное освобождение. Саша «плохо» сидел, на него были постоянные жалобы. Никто не хотел его раньше выпускать, но его брат сделал все возможное, напряг силы, поругался со многими близкими людьми. Эти люди уважали Федора, но Александра считали, скажем так, по-простому — нехорошим человеком. Емельяненко-страший перестал общаться с этими людьми. Думаю, что сейчас он очень жалеет об этом.

Саша не благодарен брату, который сделал для него все. Я прочитал его интервью и мне больно. Этот человек — подлец. По-другому я сказать не могу.

— Федор жестко ответил на интервью брата, опубликовав ему открытое письмо.

— Александр оскорбил людей, которые окружают сейчас Федора. Так ведут себя девочки. «Я обиделся, Федя такой плохой… Вокруг него такие нехорошие люди, меня в команду не взяли. А я такой хороший…». Александр должен был язык заткнуть свой и молчать. Он должен был кланяться Федору по гроб жизни, благодарить брата за то, что сейчас он на свободе. Он мог до сих пор сидеть в тюрьме. Был инцидент, когда Александр мог стать заключенным сразу же после того, как освободился первый раз. Многие люди об этом не знают. Не хотел бы об этом говорить. Александра отмазывали, за него просили.

— В своем инстаграме Емельяненко рассказал пошлый анекдот про вас. Зачем он это сделал? Он хочет как-то вас задеть?

— Меня задеть невозможно. Я сформированная личность, спортсмен. Для меня главное — это честь страны. Представляю интересы России за рубежом. Мне все эти замашки… Мне только обидно за Федора. Он бился за этого шалопая, а получилось, что он нажил себе врага. Говорят же, не делай добро — не получишь зло. Эта поговорка очень подходит к этой ситуации. Кто там окружает Емельяненко-старшего — это его личное дело. Все, чему Федор добился — благодаря спорту. А то, что есть Александр Емельяненко — это все благодаря его брату. Так бы и сидел в тюрьме со своим поведением.