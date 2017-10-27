Сергей Харитонов: За Федора обидно. Александр — подлец, обиженная девочка
На сайте «Советского спорта» разгорелся словесный скандал между двумя братьями бойцами смешанного стиля: Александром и Федором Емельяненко.
На сайте «Советского спорта» разгорелся словесный скандал между двумя братьями бойцами смешанного стиля: Александром и Федором Емельяненко.
Сначала Александр дал интервью, в котором обвинил окружение своего старшего брата, сделал несколько смелых заявлений. Федор не стал медлить и написал открытое письмо, жестко ответив Александру. Где правда, а где ложь?
Известный российский боец Сергей Харитонов, который очень хорошо знаком с братьями в интервью «Советскому спорту» заявил, что
— Александр Емельяненко нелестно отзывался об окружении Федора Емельяненко и рассказал много историй, в том числе про вас. Как вы относитесь к этому?
— Человек неисправим. Он опасен для общества. Неадекватный человек. Он неблагодарный. Мои отношения с Федором испортились, наверное, благодаря Александру. Помню времена, когда мы вместе тренировались, когда у нас была одна команда. Тогда Александр «сидел».
Мы тренировались с Федором, который каждый день переживал
Саша не благодарен брату, который сделал для него все. Я прочитал его интервью и мне больно. Этот человек — подлец.
— Федор жестко ответил на интервью брата, опубликовав ему открытое письмо.
— Александр оскорбил людей, которые окружают сейчас Федора. Так ведут себя девочки. «Я обиделся, Федя такой плохой… Вокруг него такие нехорошие люди, меня в команду не взяли. А я такой хороший…». Александр должен был язык заткнуть свой и молчать. Он должен был кланяться Федору по гроб жизни, благодарить брата за то, что сейчас он на свободе. Он мог до сих пор сидеть в тюрьме. Был инцидент, когда Александр мог стать заключенным сразу же после того, как освободился первый раз. Многие люди об этом не знают. Не хотел бы об этом говорить. Александра отмазывали, за него просили.
— В своем инстаграме Емельяненко рассказал пошлый анекдот про вас. Зачем он это сделал? Он хочет
— Меня задеть невозможно. Я сформированная личность, спортсмен. Для меня главное — это честь страны. Представляю интересы России за рубежом. Мне все эти замашки… Мне только обидно за Федора. Он бился за этого шалопая, а получилось, что он нажил себе врага. Говорят же, не делай добро — не получишь зло. Эта поговорка очень подходит к этой ситуации. Кто там окружает
— Значит Александр говорит неправду в своем интервью?
— Там все ложь. Обиженная девочка подала голос.