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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Шлеменко: Судьи украли победу над Мусаси

Российский боец Bellator Александр Шлеменко рассказал о своих впечатлениях от поединка с Гегардом Мусаси.

Источник: РИА "Новости"

Бой прошёл 20 октября в Анкасвилле (США) и завершился победой Мусаси судейским решением.

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«Понял, что поначалу переоценил соперника: явно сдерживал себя, был зажат и не решался делать некоторые вещи. Со второго раунда начал включаться, работать активнее. В третьем раскрылся полностью. Но это не такая уж и ошибка — Мусаси серьёзный соперник, опасный. С ним нужно работать аккуратно. И всё равно уверен, что для победы я сделал всё необходимое. Но судьи её у меня украли.

Отдал концовку второго раунда. Это могло сыграть решающую роль. Но первые три с половиной минуты были явно за мной. Оставшиеся полторы — за Гегардом. Получается три с половиной минуты против полутора в мою пользу», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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