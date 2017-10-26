Вирджил Цвиккер — следующий соперник Александра Емельяненко. Кто он такой?

Источник: Советский спорт

36-летний российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Емельяненко, который недавно стал частью клуба «Ахмат», свой следующий бой проведет 16 декабря на турнире WFCA 44 в Грозном.

Его соперником станет американец Вирджил Цвиккер. В России этого бойца не знают, даже несмотря на то, что два последних поединка он провел как раз у нас в стране.

Цвиккеру 35 лет. Он младше Емельяненко на один год, ниже на шесть сантиметров и легче примерно на пять килограммов.

Свою профессиональную карьеру Вирджил начал раньше Александра на пять месяцев — в апреле 2003 года. Изначально американец выступал на третьесортных турнирах и добился рекорда 8−0. В сентябре 2009 года он победил Овинса Сен Прю техническим нокаутом во втором раунде, который сейчас выступает в UFC.

Первое поражение Вирджил потерпел в 2010 году на турнире Gladiator Challenge от Коди Гудейла единогласным решением судей. Именно после этого поединка Цвиккер стал выступать посредственно. Стало ясно, что это не будущий топ-тяжеловес В том же году американец подписал контракт с набирающей обороты организацией Strikeforce, где провел три поединка (1 победа — 2 поражения).

В 2013 году он перешел в Bellator и выступал в этой лиге вплоть до 2016 года (4 победы, 2 поражения, 1 ничья). После того, как контракт с американским промоушеном истек, Цвиккер провел два боя в России.

Сначала он выступил на турнире WFCA 38, где сабмишеном (болевой прием «кимура») проиграл Зелимхану Умиеву — действующему чемпиону промоушена. В августе 2017 года Вирджил провел на данный момент свой последний бой по правилам ММА. Это случилось на турнире League S-70 против Николая Рачека. Американцу потребовалось 55 секунд, чтобы одержать победу техническим нокаутом. Следующим соперником Вирджила станет Александр Емельяненко.

В чем сила и слабость Цвиккера?

Американец провел 23 поединка, в которых одержал 16 побед, потерпел шесть поражений и одну схватку завершил вничью. Вирждил не выделяется физической мощью, но это не мешает ему часто посылать соперников в нокаут. Из 16 побед таким образом он завершил 12 боев (75%). Еще дважды он побеждал сабмишенами (последний раз в далеком 2010 году) и дважды по очкам.

Цвиккер не любитель борьбы. Он никогда не умел классно проводить бои в партере. Из шести поражений три он потерпел после удушающих и болевых приемов. Один раз за всю карьеру он был нокаутирован. Это случилось в 2010 году в бою против Лавара Джонсона на отметке 2:17 первого раунда.

Александр Емельяненко за свою карьеру в ММА провел 31 поединок (24 победы, 7 поражений). С представителями США он встречался всего четыре раза: по две победы и два поражения.

5 мая 2006 года Александра встретился с Джошем Барнеттом в рамках турнира Pride. Тот бой не удался нашему спортсмену — во втором раунде американец победил сабмишеном.

14 апреля 2007 года россиянин дрался с Эриком Пеле на турнире Bodog Fight и нокаутировал его в конце первого раунда.

15 ноября 2012 года в рамках М-1 Емельяненко уступил Джеффу Монсону коронным приемом американца «Север-Юг».

Последний бой с представителем США Александр провел 25 мая 2013 года против фрика Боба Саппа. Поединок продлился 78 секунд. Перекаченный и неуклюжий американец не составил конкуренцию Емельяненко.