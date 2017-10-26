Прямой эфир боя Шлеменко и Мусаси в Bellator посмотрело 792 тыс. зрителей

Турнир прошел в ночь на 21 октября в американском Анкасвилле (штат Коннектикут). Шлеменко уступил Мусаси единогласным решением судей — все трое отдали предпочтение голландцу со счетом 29:28. При этом спортсмен из Нидерландов в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина.

Среднее число зрителей, посмотревших турнир по ТВ или в видеоприложениях, составило более 520 тыс. человек, что меньше среднего показателя для турниров Bellator в 2017 году, который составляет 660 тыс. человек. В пиковый момент, когда на ринге шел бой Шлеменко и Мусаси, цифра зрителей достигла показателя в 792 тыс. человек.