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09:30 (мск), источник: ТАСС

Прямой эфир боя Шлеменко и Мусаси в Bellator посмотрело 792 тыс. зрителей

ТАСС, 26 октября. Зрительская аудитория у телеэкранов во время главного поединка на турнире Bellator 185 между российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Шлеменко и голландцем Гегардом Мусаси составила 792 тыс. человек. Об этом сообщает портал MMAfighting.

Турнир прошел в ночь на 21 октября в американском Анкасвилле (штат Коннектикут). Шлеменко уступил Мусаси единогласным решением судей — все трое отдали предпочтение голландцу со счетом 29:28. При этом спортсмен из Нидерландов в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина.

Среднее число зрителей, посмотревших турнир по ТВ или в видеоприложениях, составило более 520 тыс. человек, что меньше среднего показателя для турниров Bellator в 2017 году, который составляет 660 тыс. человек. В пиковый момент, когда на ринге шел бой Шлеменко и Мусаси, цифра зрителей достигла показателя в 792 тыс. человек.

Мусаси в июле подписал с Bellator контракт на шесть боев. Предыдущие пять своих поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Мусаси также выиграл, теперь на его счету 43 победы (35 — досрочно), шесть поражений и две ничьи в ММА. Шлеменко потерпел 10-е поражение в ММА при 56 победах (31 — досрочно).

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