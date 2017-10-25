Махов продолжает подготовку к UFC, но в приоритете — отбор на ЧЕ по борьбе

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В пятницу, 27 октября Махову предстоит выступление на турнире памяти Шевалье Нусуева в московском Дворце единоборств ЦСКА. Турнир стартует 26 октября.

«Билял продолжает тренировки по ММА, продолжает ставить ударную технику — контракт с UFC на пять боев заключен с открытой датой старта, и это все в силе — рассказал Аванян. — Но сейчас приоритетная задача для него — отбор на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в Дагестане. Тем более что Махов выступает именно за этот регион. У Биляла большое желание реабилитироваться за недоразумение на Играх в Рио, и сделать это он планирует через спортивный результат в вольной борьбе».

Первым турниром после неудачной для спортсмена Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где Махов — фаворит в своем весе — проиграл в первом же круге, для борца стал командный Кубок Ахмата Кадырова в Грозном. Махов провел там две встречи, и обе выиграл: первую — досрочно со счетом 11:0 у поляка Роберта Барана, вторую — со счетом 3:0 у серебряного призера Игр-2012 Давита Модзманашвили. Именно Модзманашвили Махов уступил в полуфинале Игр в Лондоне, тогда соперник выступал за Грузию, сейчас он представляет Узбекистан.

«Да, схватки у них он выиграл, но это соперники из прошлого, поэтому Билял не делает серьезных выводов из произошедшего, главное — снова почувствовал ковер, — отметил Аванян. — Сейчас он потихоньку набирает форму и готов к полноценному старту на турнире памяти Нусуева, где выступят ведущие борцы страны в возрастной категории до 23 лет, а значит в перспективе те, кто будет с ним конкурировать за право попадания на Игры-2020 в Токио. А затем — подготовка на турнир памяти Ивана Ярыгина, который состоится в конце января — он будет одним из этапов отбора на европейский турнир, где Махов сможет посмотреть себя в деле в схватках с основными лидерами супертяжелого веса».