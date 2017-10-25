UFC может заняться профессиональным боксом

По словам Уайта, он не потерял интереса к работе над боями по правилам смешанных единоборств и до сих пор владеет частью компании. «Люди не знают, что я все еще являюсь одним из собственников компании UFC. Да, я подписал контракт (на должность президента), но ни один контракт не может удержать человека на его месте. Я могу завтра уйти, если захочу. Очевидно, что я не могу идти работать на кого-то другого (среди конкурентов), но уйти я могу. Я не хочу уходить».