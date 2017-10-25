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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

UFC может заняться профессиональным боксом

Президент UFC Дана Уайт видит перспективы для роста компании в области проведения боев по правилам профессионального бокса. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

Источник: AP 2017

«Я могу представить ситуацию, когда мы займемся боксом и попробуем посмотреть на перспективы этого направления», — сказал Уайт в интервью Wall Street Journal.

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По словам Уайта, он не потерял интереса к работе над боями по правилам смешанных единоборств и до сих пор владеет частью компании. «Люди не знают, что я все еще являюсь одним из собственников компании UFC. Да, я подписал контракт (на должность президента), но ни один контракт не может удержать человека на его месте. Я могу завтра уйти, если захочу. Очевидно, что я не могу идти работать на кого-то другого (среди конкурентов), но уйти я могу. Я не хочу уходить».

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