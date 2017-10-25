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11:03 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с голландцем Мусаси

ТАСС, 25 октября. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предложил руководству организации Bellator провести пятираундовый бой-реванш с представителем Нидерландов Гегардом Мусаси, которому россиянин уступил судейским решением на турнире в США. Об этом Шлеменко написал на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу Шлеменко уступил Мусаси на турнире Bellator 185, который прошел в американском Анкасвилле (штат Коннектикут), единогласным решением судей, все трое отдали предпочтение голландцу со счетом 29:28 по итогам трех раундов. При этом спортсмен из Нидерландов в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина и по окончании поединка был госпитализирован. После боя Шлеменко заявил ТАСС, что он не согласен с решением судей и считает, что у него украли победу.

«Бой между мной и Мусаси на Bellator 185 вызвал огромную волну споров и различных оскорблений в интернете при выяснении, кто же был из нас сильнее. Предлагаю прекратить эти споры и пустые разговоры, решив все в пятираундовом реванше как можно быстрее. Обращаюсь к руководству Bellator, устройте этот бой снова», — написал Шлеменко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ММА поединки, в которых на кону не стоят титулы, в основном длятся три раунда. Чемпионские бои, как правило, бывают пятираундовыми.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что пока не рассматривает возможность проведения реванша между бойцами.

В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 — нокаутом) и десять поражений. Мусаси одержал 43 победы (35 — досрочно), потерпел шесть поражений, еще два боя завершились вничью.

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