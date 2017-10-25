Россиянин Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с голландцем Мусаси
ТАСС, 25 октября. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предложил руководству организации Bellator провести пятираундовый
ТАСС, 25 октября. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предложил руководству организации Bellator провести пятираундовый
В ночь на субботу Шлеменко уступил Мусаси на турнире Bellator 185, который прошел в американском Анкасвилле (штат Коннектикут), единогласным решением судей, все трое отдали предпочтение голландцу со счетом 29:28 по итогам трех раундов. При этом спортсмен из Нидерландов в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина и по окончании поединка был госпитализирован. После боя Шлеменко заявил ТАСС, что он не согласен с решением судей и считает, что у него украли победу.
«Бой между мной и Мусаси на Bellator 185 вызвал огромную волну споров и различных оскорблений в интернете при выяснении, кто же был из нас сильнее. Предлагаю прекратить эти споры и пустые разговоры, решив все в пятираундовом реванше как можно быстрее. Обращаюсь к руководству Bellator, устройте этот бой снова», — написал Шлеменко.
В ММА поединки, в которых на кону не стоят титулы, в основном длятся три раунда. Чемпионские бои, как правило, бывают пятираундовыми.
Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что пока не рассматривает возможность проведения реванша между бойцами.
В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 — нокаутом) и десять поражений. Мусаси одержал 43 победы (35 — досрочно), потерпел шесть поражений, еще два боя завершились вничью.