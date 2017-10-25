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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шесть медалей из Хорватии

Сборная России удачно выступила на юниорском чемпионате мира, состоявшемся в Хорватии, завоевав шесть наград разного достоинства.

Дальновидные спортивные специалисты не зря называют юниорские турниры важнейшими состязаниями, ведь именно тут можно взглянуть на ближайшее будущее вида спорта, увидеть тех, кто начнет серьезно заявлять о себе в следующем олимпийском цикле.

Дзюдоисты отсмотрели резерв на прошедшем в столице Хорватии Загребе первенстве мира среди спортсменов до 21 года. Российские юниоры и девушки с пятью наградами (1−2−2) вошли в тройку сильнейших в общекомандном зачете, уступив в личном турнире родоначальникам дзюдо японцам (8−2−4) и азербайджанцам (2−2−1), а также выиграли бронзу среди смешанных сборных.

Изначально планировалось, что юниорский чемпионат впервые в истории пройдет в КНДР, но после нескольких визитов представителей Международной федерации дзюдо в Северную Корею было объявлено, что некоторые вопросы по организации, касающиеся транспортной доступности, безопасности участников и их имущества и связи с внешним миром (интернет и телетрансляции), остались нерешенными. В итоге проведение турнира отдали хорватской федерации, в прошлом году получившей приз как самая успешно развивающаяся организация.

За пять дней почти шесть сотен юных дзюдоистов и дзюдоисток из 83 стран планеты разыграли медали в личном и командном первенстве. Россияне, как лидеры европейского дзюдо, за месяц до Загреба завоевавшие с девятью медалями (3−3−3) пальму первенства на чемпионате Старого света в Словении, подтвердили класс и на мировом уровне.

Лидер рейтинга, чемпион Европы-2017 Инал Тасоев (+100) выиграл золотую медаль и на первенстве мира, порадовав блестящей техникой в предварительном турнире и практически порвав все нервы отечественным поклонникам дзюдо — в финальном поединке, где в девятый уже раз, но нелегко обыграл австрийца Хеги. Молниеносная взрывная атака на первой же секунде схватки не принесла Тасоеву ожидаемой досрочной победы. Задора и мощи у Хеги было хоть отбавляй — он сумел перехватить инициативу и начал прессовать неожиданно сбившегося с темпа россиянина, который в борьбе еще и разбил нос. Инал не без труда удерживал преимущество под постоянным прессингом. Со звуком финальной сирены Тасоев выкрикнул в воздух что-то победное, а фотографам подарил улыбку чемпиона и дружеское снимок вместе с побежденным в очередной раз Хеги, достойно принявшим свое поражение.

Серебряными призерами в Загребе стали вице-чемпион Европы в категории 100 кг Арман Адамян, уступивший в финале представителю Азербайджана Коцоеву, и Турпал Тепкаев (81 кг), в дополнительном периоде финального поединка пропустивший бросок от бельгийца Кассе. Награды победителю и медалистам в этой весовой категории вручил генеральный менеджер российских сборных по дзюдо, олимпийский чемпион Эцио Гамба. Бронзовые медали в Загребе завоевали Кристина Булгакова (44 кг) и Марина Букреева (78 кг).

— Ставка делалась, конечно, на лидеров, на проверенных и уже титулованных атлетов: Тасоева, Адамяна и Тепкаева. И они надежды оправдали. Для остальных ребят в команде турнир в Хорватии стал первым большим стартом, и, полагаю, на них сказалось психологическое давление, — сказал главный тренер юниорской сборной России Владимир Драчко.

Первый в истории турнир среди смешанных сборных — по четыре юниора и девушки в каждой команде, в рамках юниорского Первенства мира в Хорватии предсказуемо завершился победой японцев, которые и в личном зачете собрали больше всех наград и половину всего разыгранного «золота» — 8 из 16. Российские дзюдоисты, уступив родоначальникам в полуфинале, в напряженном матче за бронзу при равном итоговом счете (4:4) взяли верх над представителями Узбекистана благодаря качеству побед в схватках — 40:21.

Марина МАЙОРОВА.

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