Шесть медалей из Хорватии

Дальновидные спортивные специалисты не зря называют юниорские турниры важнейшими состязаниями, ведь именно тут можно взглянуть на ближайшее будущее вида спорта, увидеть тех, кто начнет серьезно заявлять о себе в следующем олимпийском цикле.

Дзюдоисты отсмотрели резерв на прошедшем в столице Хорватии Загребе первенстве мира среди спортсменов до 21 года. Российские юниоры и девушки с пятью наградами (1−2−2) вошли в тройку сильнейших в общекомандном зачете, уступив в личном турнире родоначальникам дзюдо японцам (8−2−4) и азербайджанцам (2−2−1), а также выиграли бронзу среди смешанных сборных.

Изначально планировалось, что юниорский чемпионат впервые в истории пройдет в КНДР, но после нескольких визитов представителей Международной федерации дзюдо в Северную Корею было объявлено, что некоторые вопросы по организации, касающиеся транспортной доступности, безопасности участников и их имущества и связи с внешним миром (интернет и телетрансляции), остались нерешенными. В итоге проведение турнира отдали хорватской федерации, в прошлом году получившей приз как самая успешно развивающаяся организация.

За пять дней почти шесть сотен юных дзюдоистов и дзюдоисток из 83 стран планеты разыграли медали в личном и командном первенстве. Россияне, как лидеры европейского дзюдо, за месяц до Загреба завоевавшие с девятью медалями (3−3−3) пальму первенства на чемпионате Старого света в Словении, подтвердили класс и на мировом уровне.

Лидер рейтинга, чемпион Европы-2017 Инал Тасоев (+100) выиграл золотую медаль и на первенстве мира, порадовав блестящей техникой в предварительном турнире и практически порвав все нервы отечественным поклонникам дзюдо — в финальном поединке, где в девятый уже раз, но нелегко обыграл австрийца Хеги. Молниеносная взрывная атака на первой же секунде схватки не принесла Тасоеву ожидаемой досрочной победы. Задора и мощи у Хеги было хоть отбавляй — он сумел перехватить инициативу и начал прессовать неожиданно сбившегося с темпа россиянина, который в борьбе еще и разбил нос. Инал не без труда удерживал преимущество под постоянным прессингом. Со звуком финальной сирены Тасоев выкрикнул в воздух что-то победное, а фотографам подарил улыбку чемпиона и дружеское снимок вместе с побежденным в очередной раз Хеги, достойно принявшим свое поражение.

Серебряными призерами в Загребе стали вице-чемпион Европы в категории 100 кг Арман Адамян, уступивший в финале представителю Азербайджана Коцоеву, и Турпал Тепкаев (81 кг), в дополнительном периоде финального поединка пропустивший бросок от бельгийца Кассе. Награды победителю и медалистам в этой весовой категории вручил генеральный менеджер российских сборных по дзюдо, олимпийский чемпион Эцио Гамба. Бронзовые медали в Загребе завоевали Кристина Булгакова (44 кг) и Марина Букреева (78 кг).

— Ставка делалась, конечно, на лидеров, на проверенных и уже титулованных атлетов: Тасоева, Адамяна и Тепкаева. И они надежды оправдали. Для остальных ребят в команде турнир в Хорватии стал первым большим стартом, и, полагаю, на них сказалось психологическое давление, — сказал главный тренер юниорской сборной России Владимир Драчко.

Первый в истории турнир среди смешанных сборных — по четыре юниора и девушки в каждой команде, в рамках юниорского Первенства мира в Хорватии предсказуемо завершился победой японцев, которые и в личном зачете собрали больше всех наград и половину всего разыгранного «золота» — 8 из 16. Российские дзюдоисты, уступив родоначальникам в полуфинале, в напряженном матче за бронзу при равном итоговом счете (4:4) взяли верх над представителями Узбекистана благодаря качеству побед в схватках — 40:21.