Александр Шлеменко: У меня украли победу

Хочется выразить слова благодарности Вам Всем!!! ?????????????????? Спасибо всем за ваше внимание, понимание, поддержку, добрые слова и пожелания? Спасибо за то, что переживаете вместе с нами, радуетесь и огорчаетесь тоже вместе с нами!? Спасибо за то, что в разных концах земли просыпаетесь и не спите вместе с нами!!! Спасибо!!!Пусть ваши семьи будут здоровы? Р.S. Гордо носим свою фамилию Шлеменко

A post shared by the wife of a fighter? (@alena_shlemenko) on Oct 21, 2017 at 6:52am PDT