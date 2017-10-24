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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Шлеменко: У меня украли победу

Российский боец смешанных единоборств, в результате спорного судейского решения уступивший представляющему Голландию Гегарду Мусаси в главном поединке турнира Bellator 185, в интервью «СЭ» не скрывал разочарования, рассказал о травме руки и поделился планами на будущее.

Источник: Спорт-Экспресс

— Александр, как ваша рука?

— Там перелом, но в целом нормально. Мне кажется, заживет за месяц. Я не особо слушал, что врачи говорят, но там никаких смещений нет, должен восстановиться быстро.

— Поняли, когда это случилось? И сильно ли мешала травма?

— Во втором раунде. Мешал, конечно…

— Какие чувства преобладают сейчас, через пару дней после боя?

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— Сейчас есть чувство досады. Считаю, что у меня украли победу — я сделал все для того, чтобы выиграть. Нечестно со мной поступили судьи. Сразу после боя я был уверен в своей победе, думал только о том, каким будет решение — единогласным или раздельным. Но когда оно оказалось единогласным и не в мою пользу, естественно, очень сильно удивился.

— Приятно, что зал освистал решение судей?

— Не то что бы приятно, просто я прекрасно понимал такую реакцию. Зрителей-то не обманешь.

— Как вы считаете, почему судьи приняли такое решение? Организации была выгоднее победа Мусаси в этом бою?

— Сложно говорить, потому что судьи вроде как независимые… Но атлетическая комиссия вообще как-то странно ко мне относится на протяжении всей карьеры — то допинг у меня найдут, то победу украдут.

НЕ САМЫЙ СЛОЖНЫЙ БОЙ

— Вы довольны всем, что сделали в тот вечер в октагоне?

— Конечно, всегда хочется большего. Но на тот момент, считаю, сделал все, чтобы выиграть. Потом, конечно, пересматриваешь бой, понимаешь, что нужно было сделать по-другому, но уже поздно.

— Хотели завершить бой досрочно?

— С самого первого раунда пытался это сделать. Не получилось. В первую очередь потому, что Мусаси входит в тройку лучших бойцов мира, у него не так просто выиграть нокаутом. Во-вторых, времени было мало — я бы хотел поединок из пяти раундов, я это и до боя говорил. В третьем почти удалось добить соперника, если бы было еще два раунда…
Александр Шлеменко

— В первом же раунде Мусаси пропустил серьезный удар в глаз. Не бить больше туда было вашим осознанным решением?

— Да. Я никогда не хочу выводить людей из строя. Может быть, это решение тоже повлияло на исход. И перелом руки во втором раунде, конечно, тоже помешал.

— Это был самый сложный ваш бой?

— До поединка я думал, что так оно и будет. А сейчас считаю, что были у меня и посложнее бои.

КАРВАЛЬЮ И САКАРА МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

— Протест подали?

— На этой неделе подадим.

— Что будет в случае, если протест удовлетворят?

— Для нас главная цель — заявить о своем несогласии с решением судей. В лучшем случае, конечно, хотелось бы его пересмотра.

— Такое возможно?

— Почему нет? Мы надеемся на это. Конечно, когда такие решения принимаются, опротестовать их сложно. Но пробовать нужно — всегда что-то бывает в первый раз. Надежда есть.

— Если по вашему протесту вынесут решение о проведении боя-реванша, это вас удовлетворит?

— Да, я бы с удовольствием согласился. Но у меня есть уверенность, что реванша не будет. Не вижу большого желания ни у самого Мусаси, ни у организации. Реванш мне нужен быстро — через два месяца, максимум через три. Но он не состоится, так как у Гегарда сломана орбитальная кость, ему потребуется операция, восстанавливаться он будет минимум шесть месяцев. Поэтому о быстром реванше пока речи быть не может.
Александр Шлеменко

— А после восстановления ему дадут чемпионский бой?

— Думаю, да — с Рафаэлом Карвалью или Алессио Сакарой, смотря кто выиграет в их поединке. Для этого же все и делалось.

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— Вам было бы интересно встретиться с Карвалью или Сакарой?

— Нет, не интересно. Мне интересно как можно быстрее вернуться на ринг, как можно быстрее подраться. А с кем — мне все равно. Интереснее всего провести реванш с Мусаси, но, скорее всего, его не будет…

— После боя успели перекинуться парой слов?

— Нет, не успели. Да и что мне ему говорить, у меня к нему нет претензий. Не он же судил этот бой.

— Пообщались ли с руководством Bellator?

— Мой менеджер ведет все дела. Пока летел в самолете домой, он должен был пообщаться. У меня по контракту остался один бой.

— Очевидно, уже не в этом году?

— Наверное, да. Надеюсь, что в начале следующего.

— А в этом году успеете провести еще один бой?

— Сложно сказать — все-таки рука сломана, риск большой, если не дать зажить пальцу нормально. Может быть рецидив, и тогда можно больше никогда уже не выступать. К восстановлению надо подойти серьезно.

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ДЕТИ ГЛАВНЕЕ БОЕВ

— Сейчас домой?

— Конечно, соскучился по семье, сейчас с ней буду отдыхать. И дальше тренироваться — чуть по другой программе, не нагружая руку.

— Рождение у вас с супругой Аленой третьего ребенка — дочери Аксиньи — стало мотивирующим событием в преддверии боя с Мусаси?

— Конечно! Это намного важнее, чем бои. Это самое главное для меня в жизни!

— Супруга смотрела поединок?

— Да, как всегда. Жаль, что не удалось ее взять с собой, а так она, конечно, переживает и смотрит. Главный мой болельщик — все свои победы посвящаю ей.

— Что она сказала после боя?

— Она тоже была расстроена. Как многие и многие болельщики, она прекрасно видела и понимала, что победу у меня увели из-под носа. Была в недоумении, легком шоке, пыталась поддержать. ​.

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