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08:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские бойцы завоевали 15 наград на ЧЕ по тайскому боксу в Париже

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бойцы завоевали 15 наград на чемпионате Европы по тайскому боксу в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединки прошли на арене Аль Жорж Карпентье, названной в честь первого французского чемпиона Европы по боксу в четырех весовых категориях.

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На высшую ступень пьедестала поднимались белорусские спортсмены Максим Петкевич (весовая категория — 63,5 кг), Владислав Едешко (63,5 кг), Илья Буров (67 кг), Никита Шостак (81 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).

Также на счету наших спортсменов 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Белорусская команда в медальном зачете на чемпионате Европы заняла четвертое место. Нашу страну представляли 25 спортсменов.

Участие в соревнованиях приняли более 200 бойцов из 28 стран.

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