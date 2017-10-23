Белорусские бойцы завоевали 15 наград на ЧЕ по тайскому боксу в Париже
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бойцы завоевали 15 наград на чемпионате Европы по тайскому боксу в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бойцы завоевали 15 наград на чемпионате Европы по тайскому боксу в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединки прошли на арене Аль Жорж Карпентье, названной в честь первого французского чемпиона Европы по боксу в четырех весовых категориях.
На высшую ступень пьедестала поднимались белорусские спортсмены Максим Петкевич (весовая категория — 63,5 кг), Владислав Едешко (63,5 кг), Илья Буров (67 кг), Никита Шостак (81 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).
Также на счету наших спортсменов 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Белорусская команда в медальном зачете на чемпионате Европы заняла четвертое место. Нашу страну представляли 25 спортсменов.
Участие в соревнованиях приняли более 200 бойцов из 28 стран.