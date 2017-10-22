15-летняя алматинка первой среди казахстанок выиграла чемпионат мира по грепплингу

Очередной турнир по этому виду спорта проходил в столице Азербайджана Баку с 18 по 21 октября. На соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены с разных стран, которые прошли отборочные турниры. По словам Динары, до этого она уже выигрывала два раза чемпионат мира по джиу-джитсу. Поэтому в этот раз она сосредоточилась на грепплинге.

«Из Казахстана в Баку полетели около 60 человек в разных весовых и возрастных категориях. В моей весовой категории собрались представительницы разных стран. Но мне удалось совершено спокойно обойти всех соперниц, что привело меня к золотой медали. «Золото» помимо меня завоевала еще одна девочка из Казахстана, но в ее весовой категории вообще не было соперниц, поэтому ей дали медаль «автоматом», — поделилась юная спортсменка.

Как рассказала Динара, спортом она начала увлекаться в начальных классах. Родители отдали ее в спортивные секции, чтобы она могла постоять за себя. Динара самая младшая в семье, у нее есть старшая сестра и брат. Последний также занимается силовыми видами спорта. Динара является членом клуба Fight club: Mascarenas team. Ее тренер — Иран Маскаренас — из Бразилии.

Отметим, что Динара Муратова является двукратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, многократным призером международных турниров по джиу-джитсу и грепплингу, многократной чемпионкой мира по боевому джиу-джитсу. Также она — двукратная чемпионка Казахстана по джиу-джитсу, серебряный призер чемпионата Азии по панкратиону среди женщин, многократная чемпионка Алматы по джиу-джитсу, чемпионка Алматы по ММА среди мальчиков, чемпионка Алматы по панкратиону среди женщин. Помимо этого она занимается вольной борьбой. Кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу и теперь чемпионка мира по грепплингу. Кроме того, Динара имеет единственный в Казахстане зеленый пояс по бразильскому джиу-джитсу.