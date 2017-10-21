Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль юниорского ЧМ в Загребе
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Тасоев в субботу стал победителем турнира в весовой категории свыше 100 кг. В финале соревнований россиянин одолел австрийца Стефана Хеги. Бронзовыми призерами стали японец Даиго Кагава и словенец Эней Маринич.
В весовой категории до 100 кг представитель России Арман Адамян завоевал серебряную медаль, уступив в финале азербайджанцу Зелиму Коцоеву. Бронзовые медали в данной категории достались японцу Такайе Ямагучи и Темуру Рахимову из Таджикистана.
У женщин в весовой категории до 78 кг россиянка Марина Букреева взяла бронзу, разделив успех с португалкой Патрисией Сампайо. Золото в данной категории завоевала японка Сию Умедзу, победившая в финале немку Терезу Ценкер.