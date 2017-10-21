Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск
Уфа
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Югра
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Шинник
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Олимпиец2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно
Ростов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Томь
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д
Звезда К
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Уотфорд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Динамо СПб
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Динамо М
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс6
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия
Верес
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Кан
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс4
Миннесота Уайлд3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Амкар
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-2
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Кротоне
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред УингзОТ3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Питтсбург Пингвинз4
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз2
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Малага
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
20.10
Вест Хэм Юнайтед0
Брайтон & Хоув3
Футбол. Зарубежный
20.10
Сент-Этьен0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
20.10
Шальке-042
Майнц0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Шлеменко проведет бой против прославленного голландца Мусаси
Около 1200 английских футбольных хулиганов могут приехать на ЧМ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко уступил голландцу Гегарду Мусаси в поединке, прошедшем в рамках турнира Bellator 185. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Поединок проходил в среднем весе (до 84 килограммов) и продлился три раунда. Все трое судей отдали победу со счетом 29:28 голландцу. После объявления победителя зрители встретили судейское решение недовольным гулом.

Представитель Bellator сообщил ТАСС, что Мусаси после боя был доставлен в госпиталь с подозрением на перелом орбитальной кости. Голландец получил гематому под правым глазом в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шлеменко рассказал ТАСС, что подаст протест на результат поединка. «Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как “похоронили” меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать», — указал он.

При этом боец отметил, что судейское решение вряд ли будет изменено. «Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», — добавил Шлеменко.

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Медведева в Москве: когда просто победы мало
«Спартак» примет «Амкар» в матче чемпионата России
Шлеменко проведет бой против прославленного голландца Мусаси
Около 1200 английских футбольных хулиганов могут приехать на ЧМ
На ринге с «Дьяволом»: все о бое Гассиева и Влодарчика
Годичное отстранение российских тяжелоатлетов вступило в силу
Аленичев против Побегалова и другие интриги 19-го тура ФНЛ
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь