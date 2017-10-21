Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси

Представитель Bellator сообщил ТАСС, что Мусаси после боя был доставлен в госпиталь с подозрением на перелом орбитальной кости. Голландец получил гематому под правым глазом в первом раунде.

Шлеменко рассказал ТАСС, что подаст протест на результат поединка. «Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как “похоронили” меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать», — указал он.