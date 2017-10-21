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00:00 (мск), источник: Газета.Ру

Шлеменко ждал Мусаси 10 лет

Один из лучших российских бойцов ММА Александр Шлеменко рано утром в субботу по московскому времени проведет в США бой против прославленного голландца Гегарда Мусаси. По мнению отечественного спортсмена, победителя можно будет считать настоящим чемпионом Bellator.

33-летний Александр Шлеменко встретится с одним из сложнейших соперников в своей карьере. 32-летний голландец армянского происхождения Гегард Мусаси (настоящая фамилия Мовсесян) выше россиянина (185 против 180 см), имеет опыт выступлений в полутяжелом (до 93 кг) и тяжелом весовых дивизионах. Ровно четыре года он успешно состязался в сильнейшем промоушене мира UFC, где рассматривался в качестве одного из главных претендентов на чемпионский пояс в среднем весе (до 84 кг).

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В 12 схватках Мусаси потерпел лишь два поражения, побеждая таких звезд, как Дэн Хендерсон, Витор Белфорт и Крис Вайдман (в заключительном пока выступлении в апреле 2017-го).

На момент ухода из UFC спортсмен занимал четвертую строчку в официальном рейтинге. К слову, он входит в топ-25 лучших бойцов ММА в истории независимо от категорий по различным версиям.

Всего же в активе Мусаси ровно 50 выходов в октагон (у Шлеменко 65) и выигрыши у Эктора Ломбарда, Марка Ханта, Мелвина Манхуфа. Он начал еще в 2003-м, почти на год раньше россиянина.

В минувшем июле голландец заключил контракт с Bellator на шесть боев и сейчас готовится дебютировать. В планах Мусаси — завоевание чемпионского пояса, которым Шлеменко, кстати, уже владел.

В UFC я был мелкой рыбешкой, в Bellator я — большая рыба. Вот почему хочу расти вместе с Bellator. У меня есть связь с компанией, какой не было в UFC. UFC — как фабрика. С Bellator чувствуешь себя словно в семье.
Герард Мусаси

Шлеменко помимо безусловно выдающихся бойцовских качеств имеет и репутацию скандального бойца. В его «бэкграунде» — трехлетняя дисквалификация за допинг и отмена поединка с Манхуфом. Впрочем, Шторм «отсидел» в бане лишь 12 месяцев. Затем вернулся в российском промоушене М-1 Challenge, а ровно год назад начал повторный поход за титулом в Bellator. Грядет его второй бой после «камбэка».

По мнению Шлеменко, победителя уже можно будет считать настоящим чемпионом.

«Когда Гегарда только подписали в Bellator, я уже понимал, что мне предстоит встретиться с ним, — признался россиянин. — Еще в 2007 году, когда мы как-то выступали на одном турнире, мысль о поединке с Мусаси была в моей голове.

Он превосходный боец, очень опытный и универсальный. Несмотря на все это, не думаю, что Гегард когда-либо встречался с такими бойцами, как я".

Своими ударами с разворота я удивлю Мусаси. Он самый сильный соперник за всю мою карьеру, и я рад возможности встретиться с ним. Если я одолею Мусаси, то буду считать себя чемпионом, так этот парень на голову выше остальных бойцов. Я нокаутирую его в первом раунде.
Александр Шлеменко

На предматчевом взвешивании атлеты показали одинаковый вес — 84,37 кг у Шлеменко, 84,25 у голландца. Тот на предматчевых мероприятиях, чтобы не было скучно, всеми силами раскручивал тему допингового прошлого своего противника. Еще за месяц до боя Мусаси публично настаивал на тщательной проверке Шлеменко.

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«Давайте будем честными: у Шлеменко обнаруживали 50-кратное превышение нормы тестостерона, — говорил он. — Определенно, Александр обманывал раньше. Но сейчас он должен быть чистым. Я хочу, чтобы так и произошло, ведь сам я ничего не употребляю. Мне не хочется видеть в соперниках бойца, который в два раза сильнее обычного человека из-за незаконных приемов.

При чистой борьбе я не беспокоюсь о судьбе поединка. Когда все идет честно, я очень силен. Ничего не имею против Шлеменко. Он заслужил второй шанс.

Это хороший боец, но он уже попадался. Надеюсь, что теперь он чист.

Допинг-контроль вокруг боя действительно был особенно жестким. Как рассказал директор Департамента спортивного регулирования, россиянина протестировали в конце июня и на прошлой неделе, а Мусаси — две недели назад. Все проверки состоялись в полном соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Положительных результатов выявлено не было.

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