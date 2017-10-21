Шлеменко ждал Мусаси 10 лет

33-летний Александр Шлеменко встретится с одним из сложнейших соперников в своей карьере. 32-летний голландец армянского происхождения Гегард Мусаси (настоящая фамилия Мовсесян) выше россиянина (185 против 180 см), имеет опыт выступлений в полутяжелом (до 93 кг) и тяжелом весовых дивизионах. Ровно четыре года он успешно состязался в сильнейшем промоушене мира UFC, где рассматривался в качестве одного из главных претендентов на чемпионский пояс в среднем весе (до 84 кг).

В 12 схватках Мусаси потерпел лишь два поражения, побеждая таких звезд, как Дэн Хендерсон, Витор Белфорт и Крис Вайдман (в заключительном пока выступлении в апреле 2017-го).

На момент ухода из UFC спортсмен занимал четвертую строчку в официальном рейтинге. К слову, он входит в топ-25 лучших бойцов ММА в истории независимо от категорий по различным версиям.

Всего же в активе Мусаси ровно 50 выходов в октагон (у Шлеменко 65) и выигрыши у Эктора Ломбарда, Марка Ханта, Мелвина Манхуфа. Он начал еще в 2003-м, почти на год раньше россиянина.

В минувшем июле голландец заключил контракт с Bellator на шесть боев и сейчас готовится дебютировать. В планах Мусаси — завоевание чемпионского пояса, которым Шлеменко, кстати, уже владел.

В UFC я был мелкой рыбешкой, в Bellator я — большая рыба. Вот почему хочу расти вместе с Bellator. У меня есть связь с компанией, какой не было в UFC. UFC — как фабрика. С Bellator чувствуешь себя словно в семье. Герард Мусаси

Шлеменко помимо безусловно выдающихся бойцовских качеств имеет и репутацию скандального бойца. В его «бэкграунде» — трехлетняя дисквалификация за допинг и отмена поединка с Манхуфом. Впрочем, Шторм «отсидел» в бане лишь 12 месяцев. Затем вернулся в российском промоушене М-1 Challenge, а ровно год назад начал повторный поход за титулом в Bellator. Грядет его второй бой после «камбэка».

По мнению Шлеменко, победителя уже можно будет считать настоящим чемпионом.

«Когда Гегарда только подписали в Bellator, я уже понимал, что мне предстоит встретиться с ним, — признался россиянин. — Еще в 2007 году, когда мы как-то выступали на одном турнире, мысль о поединке с Мусаси была в моей голове.

Он превосходный боец, очень опытный и универсальный. Несмотря на все это, не думаю, что Гегард когда-либо встречался с такими бойцами, как я".

Своими ударами с разворота я удивлю Мусаси. Он самый сильный соперник за всю мою карьеру, и я рад возможности встретиться с ним. Если я одолею Мусаси, то буду считать себя чемпионом, так этот парень на голову выше остальных бойцов. Я нокаутирую его в первом раунде. Александр Шлеменко

На предматчевом взвешивании атлеты показали одинаковый вес — 84,37 кг у Шлеменко, 84,25 у голландца. Тот на предматчевых мероприятиях, чтобы не было скучно, всеми силами раскручивал тему допингового прошлого своего противника. Еще за месяц до боя Мусаси публично настаивал на тщательной проверке Шлеменко.

«Давайте будем честными: у Шлеменко обнаруживали 50-кратное превышение нормы тестостерона, — говорил он. — Определенно, Александр обманывал раньше. Но сейчас он должен быть чистым. Я хочу, чтобы так и произошло, ведь сам я ничего не употребляю. Мне не хочется видеть в соперниках бойца, который в два раза сильнее обычного человека из-за незаконных приемов.

При чистой борьбе я не беспокоюсь о судьбе поединка. Когда все идет честно, я очень силен. Ничего не имею против Шлеменко. Он заслужил второй шанс.

Это хороший боец, но он уже попадался. Надеюсь, что теперь он чист.