Дебют Горца: Рамазан Эмеев готов одержать первую победу в UFC
21 октября в Гданьске (Польша) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118.
21 октября в Гданьске (Польша) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118.
В главном поединке бойцовского шоу Дональд Серроне сразится с Дарреном Тиллом.
Всего в рамках турнира запланировано 12 поединков. В пятом по счету выступит российский средневес Рамазан Эмеев, для которого это будет первый бой в сильнейшем промоушене мира. Его соперником станет американец Сэм Алви, который дерется в UFC с 2014 года. За это время представитель США провел 12 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.
«Советский спорт» оценивает шансы Рамазана Эмеева и уверяет, что его поединок будет интересным.
Кто такой Рамазан Эмеев?
Эмеев — один из самых известных бойцов клуба «Горец». Рамазан родился 20 мая 1987 года в ауле Дылым Казбековского района Дагестана. По ннациональности аварец. Когда ему исполнилось шесть лет он начал заниматься вольной борьбой и проходил подготовку и известного тренера Али Исхакова. В 2005 году Рамазан стал частью клуба «Горец», который тогда гремел на всю Россию. Эмеев является мастером спорта по боевому самбо и мастером спорта по панкратиону.
Свой дебютный бой по правилам ММА Рамазан провел в октябре 2009 года против Максима Лунегова и одержал победу сабмишеном в первом раунде. До 2011 года Эмеева мало кто воспринимал всерьез. Эксперты считали, что он посредственный боец. В основном Рамазан выступал на турнирах Pro FC, но в 2011 году дебютировал в рамках промоушена М-1, который в то время считался самым крутым в России и задавал тон всем соревнованиям по ММА. К дебюту в этой организации Эмеев подошел с рекордом 6−2.
В М-1 Рамазан дебютировал успешно — единогласным решением судей победил Мурада Магомедова.
Со временем спортсмен стал одной из главных звезд промоушена. Он владел поясом чемпиона в среднем весе. Он не знал поражений в этой организации до 7-го сентября 2015 года, когда вышел в рейдж против еще одного топового средневеса Вячеслава Василевского. Тот поединок Рамазан провел плохо. В четвертом раунде он был обессилен и проиграл техническим нокаутом. Однако, через полгода Рамазан взял уверенный реванш, победив Вячеслава сабмишеном чуть менее, чем за две минуты.
Вернув титул чемпиона, Эмеев в М-1 провел еще три победных поединка. Луиджи Фиорованти, Майкель Фалькао и Анатолий Токов покинули рейдж ни с чем. Президент М-1 Вадим Финкельштейн пытался организовать для Эмеева
Финкельштейн не оставлял шансов
С кем будет драться российский боец?
Изначально россиянин должен был биться против другого американца — Трэвора Смита. За несколько недель до боя он был снят из файткарда, но матчмейкеры UFC смогли быстро найти замену. Теперь против Рамазана сразится Сэм Алви, который в своем последнем поединке раздельным решением судей одержал победу над именитым бойцом Рашадом Эвансом. Всего в промоушене Алви провел 12 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. Крепкий парень, который может устроить взбучку любому миксфайтеру из топ-10 среднего веса. Всего за свою карьеру Сэм провел 40 боев, в которых праздновал победу 31 раз. Он намного опытнее Эмеева, старше на один год и любит заканчивать свои бои нокаутами (58%). С другой стороны, Рамазан лучше себя чувствует в партере, чем американец. Ему совершенно точно нужно искать свой шанс в партере. Из девяти поражений за свою карьеру Алви семь раз уступил своим соперникам именно в партере.
Кстати говоря, Алви не смог уложиться в весовую категорию, но Эмеев все равно принял поединок. Теперь 20% от гонорара американца уйдет в карман российскому спортсмену.
Кто рулит в среднем дивизионе UFC?
Чемпионом является британец Майкл Биспинг, который в скором времени проведет поединок против легенды ММА Жоржа
На данный момент Рамазан — единственный россиянин, который представляет средний вес в UFC.