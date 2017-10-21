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00:01 (мск), источник: Советский спорт

Дебют Горца: Рамазан Эмеев готов одержать первую победу в UFC

21 октября в Гданьске (Польша) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118.

Источник: Советский спорт

В главном поединке бойцовского шоу Дональд Серроне сразится с Дарреном Тиллом.

Всего в рамках турнира запланировано 12 поединков. В пятом по счету выступит российский средневес Рамазан Эмеев, для которого это будет первый бой в сильнейшем промоушене мира. Его соперником станет американец Сэм Алви, который дерется в UFC с 2014 года. За это время представитель США провел 12 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.

«Советский спорт» оценивает шансы Рамазана Эмеева и уверяет, что его поединок будет интересным.

Турнир пройдет в субботу вечером по московскому времени. На российском телевидении не будет трансляции.

Кто такой Рамазан Эмеев?

Эмеев — один из самых известных бойцов клуба «Горец». Рамазан родился 20 мая 1987 года в ауле Дылым Казбековского района Дагестана. По ннациональности аварец. Когда ему исполнилось шесть лет он начал заниматься вольной борьбой и проходил подготовку и известного тренера Али Исхакова. В 2005 году Рамазан стал частью клуба «Горец», который тогда гремел на всю Россию. Эмеев является мастером спорта по боевому самбо и мастером спорта по панкратиону.

Свой дебютный бой по правилам ММА Рамазан провел в октябре 2009 года против Максима Лунегова и одержал победу сабмишеном в первом раунде. До 2011 года Эмеева мало кто воспринимал всерьез. Эксперты считали, что он посредственный боец. В основном Рамазан выступал на турнирах Pro FC, но в 2011 году дебютировал в рамках промоушена М-1, который в то время считался самым крутым в России и задавал тон всем соревнованиям по ММА. К дебюту в этой организации Эмеев подошел с рекордом 6−2.

В М-1 Рамазан дебютировал успешно — единогласным решением судей победил Мурада Магомедова.

Со временем спортсмен стал одной из главных звезд промоушена. Он владел поясом чемпиона в среднем весе. Он не знал поражений в этой организации до 7-го сентября 2015 года, когда вышел в рейдж против еще одного топового средневеса Вячеслава Василевского. Тот поединок Рамазан провел плохо. В четвертом раунде он был обессилен и проиграл техническим нокаутом. Однако, через полгода Рамазан взял уверенный реванш, победив Вячеслава сабмишеном чуть менее, чем за две минуты.

Вернув титул чемпиона, Эмеев в М-1 провел еще три победных поединка. Луиджи Фиорованти, Майкель Фалькао и Анатолий Токов покинули рейдж ни с чем. Президент М-1 Вадим Финкельштейн пытался организовать для Эмеева супер-бой против Александра Шлеменко, который в то время боролся за свое честное имя в США в связи с тем, что его обвиняли в употреблении запрещенных препаратов. Шлеменко должен был подраться с Рамазаном в финале Гран-при, но Эмеев снялся с поединка. Все российские фанаты ММА с огромным нетерпением ждали этого поединка, в котором должен был определиться лучший боец страны в среднем весе. В итоге, Шлеменко второй раз сразился против Василевского и стал победителем Гран-при.

Финкельштейн не оставлял шансов все-таки сделать большой бой Эмеев — Шлеменко, но, разразился скандал между лигой и клубов «Горец». В итоге, многие бойцы этого коллектива покинули промоушен, в том числе, Эмеев, и подпиали контракты с другими организациями. Эмеев решил уехать на Запад, где подписал контракт с UFC.

С кем будет драться российский боец?

Изначально россиянин должен был биться против другого американца — Трэвора Смита. За несколько недель до боя он был снят из файткарда, но матчмейкеры UFC смогли быстро найти замену. Теперь против Рамазана сразится Сэм Алви, который в своем последнем поединке раздельным решением судей одержал победу над именитым бойцом Рашадом Эвансом. Всего в промоушене Алви провел 12 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел четыре поражения. Крепкий парень, который может устроить взбучку любому миксфайтеру из топ-10 среднего веса. Всего за свою карьеру Сэм провел 40 боев, в которых праздновал победу 31 раз. Он намного опытнее Эмеева, старше на один год и любит заканчивать свои бои нокаутами (58%). С другой стороны, Рамазан лучше себя чувствует в партере, чем американец. Ему совершенно точно нужно искать свой шанс в партере. Из девяти поражений за свою карьеру Алви семь раз уступил своим соперникам именно в партере.

Кстати говоря, Алви не смог уложиться в весовую категорию, но Эмеев все равно принял поединок. Теперь 20% от гонорара американца уйдет в карман российскому спортсмену.

Кто рулит в среднем дивизионе UFC?

Чемпионом является британец Майкл Биспинг, который в скором времени проведет поединок против легенды ММА Жоржа Сент-Пьера, и, возможно, лишится титула. В этом дивизионе полно прекрасных спортсменов: Роберт Уиттакер, Люк Рокхолд, Йоэль Ромеро, Жакара Соуза, Крис Уайдман, Андерсон Силва, Дерек Брансон, Келвин Гастелум, Дэвид Бранч, Юрайя Холл, Витор Белфорт… Однозначно, Эмееву будет очень сложно пробраться в топ-10 дивизиона, но ему это под силу.

На данный момент Рамазан — единственный россиянин, который представляет средний вес в UFC.

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