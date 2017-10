Уважаемые Друзья! Спешу сообщить Вам громкую новость. Отныне Александр Емельяненко будет представлять клуб АХМАТ! Сегодня с ним подписан контракт. Мы очень рады, что нашу команду пополнил такой статусный боец, который выступал и выступает на высочайшем уровне. Мы надеемся, что впереди Александра ждут громкие победы и он будет прославлять АХМАТ на весь мир. Хочу поблагодарить моего Дорогого Брата, Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за всестороннюю поддержку и внимание. Без Рамзана Ахматовича у нас ничего не получилось бы. АХМАТ СИЛА!!!

